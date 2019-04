Bilanz leidet unter trockenem Sommer

Die Gründung der Trocknungsgenossenschaft Ostrachtal im Jahr 1969 jährt sich in diesem Jahr zum 50. Mal. An sich ein Grund zum Feiern. Bei der Generalversammlung am Dienstagabend im Pfarrheim in Ostrach, war aber wenig davon zu verspüren. Denn die vorgelegten Daten und Fakten boten neben Licht einigen Schatten.

Der Vorstandsvorsitzende Josef Schwellinger zeigte sich zu Beginn der Versammlung sehr erfreut, dass viele der 422 Mitglieder trotz schönem Wetter und der damit einhergehenden Feldarbeit mit ihrem Kommen die Solidarität zur Trocknungsgenossenschaft bewiesen. Das trockene und warme Frühjahr sowie der „Jahrhundertsommer“ haben bundesweit bei den Trocknungsgenossenschaften deutlich Spuren hinterlassen. So auch in Ostrach. Hinzu kamen noch die Schäden des Unwetters am 6. Juni, bei dem durch Hagelschlag und der damit einhergehenden Dachbeschädigungen und Wassereinbruch auch noch 150 Tonnen gelagertes Getreide und Mais in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Die daraus folgenden Auswirkungen haben das Geschäftsergebnis wesentlich beeinflusst. Nach einem hoffnungsvollen Produktionsverlauf in 2016 und 2017 war das Ziel in 2018 die Marke 30 000 Doppelzentner (dz) Trockengrün zu produzieren. Nach einem guten Start brach ab Juli aufgrund der Trockenheit und der damit verbundenen stark zurückgehenden Grasanlieferung die Produktion um 43 Prozent auf nur noch 13 000 dz Trockenfutter ein.

Bei den Pellets läuft es besser

Deutlich besser entwickelte sich die Produktion der Maispellets, die um 75 Prozent auf 6317 dz Pellets gesteigert werden konnte. Auch der Bioanteil der Gras- und Maispellets zeigte mit 38 Prozent deutlich nach oben. Die ungünstigen Rahmenbedingungen und die nicht optimal ausgenutzten Produktionskapazitäten führten zu einem empfindlichen Jahresfehlbetrag von 72 876 Euro bei einer Bilanzsumme von 661 821 Euro. Angesichts des derzeit schon wieder viel zu trockenen Jahres, warnte der Vorsitzende: „Wenn es wieder ein solch trockenes Jahr gibt, müssen wir reagieren“.

Ein deutlich besseres Bild zeigt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung des Tochterunternehmens Qualitätsfutter Ostrachtal, die mit dem Vertrieb von Mischfutter und Lohnschroten Umsatz und den Jahresüberschuss mit 22 000 Euro stabil halten und damit das Eigenkapital stärken konnten. Auch der Aufsichtsratsvorsitzende Hubert Göhring aus Rulfingen zeichnete in seinem Bericht und dem Prüfungsbericht des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes ein nur bedingt optimistisches Bild.

Vertrauen in Geschäftsführung

Einer guten Organisation, einer engagierten Geschäftsführung und motivierten Mitarbeitern stehen struktur- und witterungsbedingte Widerstände gegenüber, die zum nicht zufriedenstellenden Geschäftsjahr geführt haben. „Wir müssen, wenn notwendig, Maßnahmen ergreifen und die Geschäftsstrategie hinterfragen, um unsere Zukunftsfähigkeit zu sichern“, sind sich Göhring und Schwellinger einig. Dass die Mitglieder hinter ihrer Genossenschaft und der Führung stehen, zeigte der einmütige Vertrauensbeweis bei der von Bürgermeister Christoph Schulz beantragten Entlastung und bei den Beschlüssen zu Jahresabschluss und Ergebnisverwendung.

Bei den Wahlen wurden Manfred Birkhofer aus Wolfartsweiler als stellvertretender Vorsitzender und die Aufsichtsratsmitglieder Bernhard Burth aus Laubach, Josef Halder aus Mauren und Ernst Maier aus Hagelsburg in ihren Ämtern bestätigt. „Wenn uns der Wettergott gnädig ist, werden wir die angestrebten Ziele in 2019 erreichen und dann am Ende des Jahres unser 50-jähriges Jubiläum feiern können“, war die optimistische Feststellung des Vorsitzenden Josef Schwellinger.