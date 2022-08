Betrunkene Autofahrerin setzt Notruf ab

Eine 24-jährige Autofahrerin muss mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen, nachdem sie am Sonntagmorgen mit über 1,5 Promille im Bereich Ostrach unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau zunächst selbst einen Notruf abgesetzt und war kurz darauf nicht mehr erreichbar. Da eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden konnte, überprüften die Polizisten die Wohnanschrift der Frau. Als die 24-Jährige kurz darauf mit einem Fahrzeug angefahren kam, stellten die Polizeibeamten in einem Gespräch deutlichen Alkoholgeruch bei ihr fest. Nach einem Alkoholtest brachten die Beamten die Frau in ein Klinikum, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Die Polizisten behielten den Führerschein der Frau ein und untersagten ihr die Weiterfahrt.