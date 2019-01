Betriebe finden ihren Nachwuchs

Beim Ausbildungsforum im Reinhold Frank Schulzentrum Ostrachtal haben sich am Montagabend mehr als 20 Firmen den Schülern vorgestellt. Im Mittelpunkt steht dabei der Austausch. „Zunächst ergibt sich vielleicht ein Praktikum, aber vielleicht fasst auch schon jemand von euch eine Ausbildungsstelle ins Auge“, sagte Schulleiter Oliver Paul bei der Begrüßung.

Ob Banklehre oder Ausbildung zum Berufskraftfahrer – das Spektrum möglicher Berufe für die Ostracher Schüler ist groß und so war daher auch deren Interesse an den verschiedenen Informationsständen. Erstmals hat auch ein Podiumsgespräch stattgefunden, bei dem Schüler zwei erfolgreiche Auszubildende interviewt haben. Claudia Möhrle, Kauffrau für Büromanagement bei der Firma Fürst Laser und Edelstahltechnik, wurde 2018 Landessiegerin der deutschen Handwerkskammer. Isabel Koschmieder, Technische Modellbauerin bei der Firma HFM Modell- und Formenbau, schaffte sogar den Bundessieg. So erkundigten sich die Jugendlichen etwa nach dem Erfolgsrezept von Möhrle und Koschmieder. Klare Aussage der beiden: Lernen, einen gewissen Ehrgeiz haben und über den Tellerrand hinausschauen.

Im Erdgeschoss stellten Rudi Birkhofer vom Kieswerk Müller und Thomas Rühl von Oberschwaben Moräne-Kies unter anderem die Berufe des Aufbereitungsmechanikers und des Baustoffprüfers vor. „Die meisten sehen immer nur die Lastwagen fahren oder einen Schaufellader im Kieswerk, aber kennen die Arbeit gar nicht, die dahinter steckt“, sagt Ausbilder Birkhofer. Denn als Aufbereitungsmechaniker gehören nicht nur die Themen Hydraulik und Metall zur Ausbildung, sondern auch Abbaumethoden und Materialüberwachung. Der Baustoffprüfer etwa werde in den drei Ausbildungsjahren zum Spezialisten in der Qualitätssicherung und kommt auch öfters auf interessante Baustellen. „Wir bilden überwiegend für den eigenen Bedarf aus und ermöglichen unseren Mitarbeitern gute Möglichkeiten zur Weiterentwicklung“, berichtet Birkhofer. Die Nachwuchssuche sei aber auch in der Kiesbranche schwieriger geworden. „Die teilweise staubige und körperliche Arbeit schreckt vermutlich viele ab“, sagt Birkhofer.

Im Obergeschoss haben Anja Camara, Sven Leuschner und Fabian Strobel einen festlichen Tisch gedeckt und einige Kostproben aus der Küche mitgebracht, um die Berufe in der „Alten Mühle“ in Waldbeuren vorzustellen. Koch Leuschner weiß nach 27 Berufsjahren von den Herausforderungen seiner Arbeit. „Die Arbeitszeiten und die Belastung schrecken viele ab. Aber in der ,Alten Mühle’ haben wir zum Beispiel Schichtdienst und auch ein sehr gutes Arbeitsklima.“ Dennoch gelte auch in der Branche der Gastronomie besonders, dass man sich dafür berufen fühlen muss. Bei Fabian Strobel ist dies der Fall. Der Ostracher hat im Mai seine Ausbildung in der „Alten Mühle“ begonnen und ist sehr zufrieden. Denn den Beruf als Hotelfachmann sieht er als perfekte Grundlage für seinen Zukunftswunsch: auf der ganzen Welt herumzukommen. Für das Trio der „Alten Mühle“ war das Ausbildungsforum erfolgreich. Für Schüler Levin Gaa steht fest: „Da will ich anfangen, denn mir macht die Arbeit mit Lebensmitteln Spaß.“