Besucher genießen „Ostrach erleben“

Kaum hatte sich die Wolkendecke geöffnet, da strömten die Besucher zur Gewerbeschau „Ostrach erleben“ des Handels- und Gewerbevereins (HGV). Bei zahlreichen Aktionen haben sie sich bestens informieren, bewirten und unterhalten lassen.

An sieben Inseln haben sich die 54 Händler, Betriebe, Vereine und öffentliche Einrichtungen in Ostrach gebündelt präsentiert. Wer die Wege nicht laufen wollte, der ließ sich im urigen Oldtimer-Bus kutschieren. „Wir demonstrieren wirtschaftliche Kraft und Zuversicht“, sagte Birgit Bauknecht, Vorsitzende des HGV, bei der Eröffnung am Vormittag. Rund anderthalb Jahre hatten Planung und Vorbereitung für die Gewerbeschau in Anspruch genommen. Sie findet alle vier Jahre in Ostrach statt.

Manch ein Betrieb blieb aber auch am eigenen Standort und zog auch alleine die Besuchermassen an. So auch bei Stangen Schmid, wo Familie Schmid gemeinsam mit der Metzgerei Ermler den Fleischsommelier Philipp Sontag aus Kißlegg engagiert hatte. Der überzeugte die Besucher mit kurzweiligen Informationen, aber auch davon, dass ein Rind an manch unerwarteter Stelle hochwertiges Fleisch zu bieten hat. „Das Filet macht nur 1,5 Prozent des Schlachtkörpers aus“, berichtet Sontag während er nebenbei eine rund 20 Kilogramm schwere Rinderschulter auseinandernimmt. Dass sich auch darin Stücke verbergen, die zart wie ein Filet sind, glaubten die Besucher spätestens als sie von dem frisch Gegrillten probieren durften.

Auch die Tischlerei Motsch blieb außerhalb an ihrem Standort in der Robert-Bosch-Straße, aber Kerstin Motsch freute sich über regen Besucherzulauf. Während die einen durch den Betrieb laufen, machen sich die anderen daran, ein Vogelhaus zu bauen. Mittlerweile gehören mehr als 20 Mitarbeiter zum Betrieb. In den kommenden Jahren will die Tischlerei in einen Neubau im Gewerbegebiet Königsegg ziehen.

Für einen Neubau interessieren sich auch die Besucher am Stand von Hubert Frank. Denn der Makler vermittelt die zwölf geplanten Wohnungen in einem Neubau an der Ecke Hauptstraße und Albert-Reis-Straße. „Der Bedarf ist enorm. Wir können uns vor Mietwohnungsanfragen kaum retten“, berichtet Frank.

Zum ersten Mal in Ostrach und bei einer Gewerbeschau ist Melanie Anwander von der Bundespolizei. „Wie andere auch sind wir händeringend auf der Suche nach Nachwuchs“, sagt die Einstellungsberaterin. Und so macht sie am Stand auf dem Herbert-Barth-Platz den Dienst im In- und Ausland schmackhaft.