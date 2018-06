Besucher erhalten Blick übers Ried

Es ist soweit: Der Bannwaldturm ist ab sofort begehbar. Nach der Abnahme durch TÜV und Bauleitung hat die Gemeinde Ostrach die Absperrung entfernt. „Es war unser Ziel, dass der Turm bis zum 1. Mai freigegeben wird. Das haben wir geschafft“, sagt Ortsbaumeister Wilfried Brotzer. „Die Wanderer können kommen.“

Vor dem Aufstieg lohnt sich ein Blick nach oben in das Treppenhaus. Die Stahlkonstruktion ist lichtdurchlässig. Die Treppenstufen bestehen aus Gittern, so dass man von ganz unten bis fast nach ganz oben schauen kann.

Große Öffnungen in den Wänden

Während des Aufstiegs geben große Öffnungen in den Wänden den Blick auf das Pfrunger-Burgweiler Ried frei. Beim Aufstieg ergeben sich immer wieder neue Perspektiven. Ein Großteil des Treppenhauses ist quadratisch konstruiert und recht großzügig. Lediglich der oberste Abschnitt besteht aus einer Wendeltreppe. Auf der Plattform in 38,5 Meter Höhe haben die Besucher bei klarem Wetter einen kilometerweiten Blick in das Natur- und Landschaftsschutzgebiet. Die Plattform ist mit einer Brüstung aus bedrucktem Glas gesichert. Auf den Scheiben sind die umliegenden Orte abgedruckt sowie ihre Entfernung vom Turm.

Bevor der Turm für Besucher freigegeben werden konnte, musste er offiziell freigegeben werden. Die Abnahme durch TÜV und Bauleitung erfolgte vergangene Woche. Bei einem Rundgang überprüfte der TÜV, ob alle Vorschriften eingehalten sind. „Es wurde zum Beispiel geprüft, ob die Höhe der Geländer ausreichend ist, ob es gefährliche Stellen gibt, an denen sich die Besucher verletzen könnten, oder ob die Stufen ordnungsgemäß montiert sind, was die Steigung und die Neigung betrifft“, sagt Brotzer.

Kontrollen finden jährlich statt

Bei der Bauabnahme kontrollierte die Bauleitung mit einem Rundgang, bei dem auch Vertreter aller am Bau beteiligten Firmen teilnahmen, ob die bautechnische Ausführung ordnungsgemäß umgesetzt wurde. Es sei vor allem auf die Qualität der Bauarbeiten geachtet worden, sagt Wilfried Brotzer. Dabei sei geprüft worden, ob alles richtig abgedichtet wurde oder ob irgendwo Wasser eindringen könnte, ob alles fest verbaut ist, ob die Schrauben richtig sitzen. In Zukunft wird die Gemeinde Ostrach bei jährlichen Kontrollen prüfen, ob am Turm noch alles in Ordnung ist.

Ein spezialisiertes Ingenieurbüro inspizierte den Brandschutz des Bannwaldturms. „Weil die Fassade aus Holz besteht, war für den Turm ein Brandschutzgutachten notwendig“, sagt Brotzer. Dieses erforderte die Aufteilung der Fassade in vier Abschnitte. Zwischen den Öffnungen sind Brandschutzbleche eingelassen. Die etwas überstehenden Bleche sollten im Falle eines Feuers verhindern, dass es auf den nächsten Abschnitt übergreift. Außerdem verfügt der Turm über einen Blitzableiter, der die Spannung bei einem Blitzeinschlag über das Treppenhaus nach unten in die Erde leiten würde. „Deshalb ist das Betreten des Turms während eines Gewitters verboten“, sagt Brotzer.

Der Turm soll ein Besuchermagnet im Ried werden. Deshalb wurden auf der Außenanlage noch insgesamt vier Garnituren aus Tischen und Bänken aufgestellt. Die Bauzeit des 690000 Euro teuren Projekts betrug nur wenige Monate. Ende Oktober wurde mit dem Ausheben der Baugrube begonnen, das Richtfest wurde Anfang März gefeiert. Eine offizielle Feier zur Eröffnung des Turms gibt es am Sonntag, 5.Juni. Sie wird mit dem Riedweidetag kombiniert.

Vom Bannwaldturm können Besucher über die nahe Moorlandschaft blicken