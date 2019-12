Besucher bummeln über den „Ostracher Advent“

Beim Ostracher Advent, dem Weihnachts- und Kunsthandwerkermarkt des Handels- und Gewerbeverein Ostrach (HGV), hat es am Samstag viel zu bestaunen gegeben. Der Markt fand wie gewohnt auf dem Herbert-Barth-Platz direkt hinter dem Rathaus statt. In den rund 40 einheitlich aussehenden, weihnachtlich geschmückten Holzhütten fand der Besucher fast alles, was man von einem Weihnachtsmarkt erwartet: vom Adventskranz über Mistelzweige bis hin zu Christbaumschmuck, Holzkreationen, Kunsthandwerk und Handarbeitsartikel. Auch der Nikolaus und Knecht Ruprecht nutzten den Adventsmarkt, um die kleinen Besucher mit einem Geschenk zu überraschen.

Um 13 Uhr eröffnete die Jugendkapelle Ostrach den Weihnachtsmarkt und versetzte die Besucher in vorweihnachtliche Stimmung. Ab 14 Uhr hatten dann die Kinder des Ostracher Regenbogenchors ihren großen Auftritt. Mit Kinderdarbietungen ging es weiter, als die Kindergartenkinder St. Pankratius auf die Bühne stürmten, sangen und spielten. Es folgten die Dreikäsehochs aus der Kleinkindbetreuung. Wie in den Jahren zuvor, traten sie als knuffige Engelsparade auf, die den Nikolaus und seinen Knecht Ruprecht begleiteten. Mit dabei war auch die kleine Tochter von Andrea Gerster aus Ostrach. Sie und ihr Mann nutzten im Anschluss an die Aufführung die Gelegenheit, das kulinarische Angebot zu testen.

Familie König aus Wolfratsweiler nahm in diesem Jahr zum ersten Mal am Ostracher Advent teil und verkaufte in einer Hütte selbst gemachte Holzarbeiten, die von ihrem Sohn in Eigenregie angefertigt wurden. „Unser Sohn konstruiert, baut und klebt, wir verkaufen seine Arbeiten. Wir finden den Markt besonders schön und es gefällt uns richtig gut hier in Ostrach. Das war bestimmt nicht unser letztes Mal, dass wir an diesem Markt teilnehmen“, war sich Familie König einig.

In den frühen Abendstunden hatten dann die Jagdhornbläser des Hegerings Krauchenwies-Ostrach ihren ersten Bühnenauftritt. Im vergangenen Jahr hatten diese unvermutet an ihrem Stand ein kleines Blaskonzert gegeben. Birgit Bauknecht, Vorsitzende des HGV, nutzte diese Gelegenheit gleich, um die Herren für dieses Jahr für einen Auftritt zu verpflichten. Den Abschluss des „Ostracher Advent“ machten traditionell die Turmbläser, die ebenfalls auf der Aktionsbühne spielten. Ihre Musik ertönt nicht mehr vom Kirchturm, da sie von dort vom Publikum nicht so gut gesehen und gehört wurden.

Nach Programmende konnten die Besucher noch bis 21 Uhr auf dem Markt verweilen, wobei der eine oder andere Glühwein noch getrunken wurde. Dabei kamen vor allem die weißen Tassen mit dem HGV-Logo zum Einsatz. Die hatte der HGV für seinen „Ostracher Advent“ extra angeschafft, um dem Plastikbechermüll entgegenzuwirken. Offensichtlich mit großem Erfolg.