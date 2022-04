Beruforientierung am Reinhold-Frank-Schulzentrum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem die Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe 8 in der Kalenderwoche 15 ihr langersehntes Berufspraktikum absolvieren konnten, folgte in KW16 eine weitere Veranstaltung zur Berufsorientierung.

Hierzu waren am Montag, den 11. April acht junge Auszubildende der IHK Bodensee-Oberschwaben sowie der Handwerkskammer Reutlingen zu Gast am Reinhold-Frank-Schulzentrum. In abwechslungsreichen und informativen 2,5 Stunden präsentierten die jungen Damen und Herren ihre Berufsbilder und gaben den Schülerinnen und Schülern der Lerngruppen 8 bis 10 Einblicke in ihren Arbeitsalltag in Betrieb und Berufsschule. Im Anschluss an die jeweils rund 30-minütigen Vorträge beantworteten die Auszubildenden bereitwillig die Fragen der Schülerinnen und Schüler. Dabei wurden nicht nur die angenehmen Seiten der Ausbildung dargestellt, sondern ebenso offen über Herausforderungen im Berufsalltag gesprochen.

Unter den Auszubildenden war auch ein bekanntes Gesicht am Reinhold-Frank-Schulzentrum. Marvin Hug hatte vor vier Jahren in Ostrach den Hauptschulabschluss gemacht und im Anschluss die zweijährige Berufsfachschule in Bad Saulgau besucht. Nun befindet er sich im zweiten Lehrjahr als Industriemechaniker und vertritt als Ausbildungsbotschafter die Firma Knoll aus Bad Saulgau. Marvin zeigt, dass man durch Fleiß und Interesse an einem Berufsfeld erfolgreich die Ausbildung absolvieren kann.

Folgende Firmen und Ausbildungsbotschafter waren vertreten: Marvin Hug, Industriemechaniker (Firma Knoll); Sophia Frick, Industriekauffrau (Firma Knoll); Nikolas Vielberth, Zerspanungsmechaniker (Firma H.D. Schunk); Benjamin Buchmiller, techn. Produktdesigner (Firma H.D. Schunk); Miriam Schrodin, Industriemechanikerin (Firma Kramer); Daniel Duffner, Fachmann für Systemgastronomie (Backhaus Mahl); Lisa Kaut, Tischlerin; Philip Kahl, Fahrzeugbauer (Kahl Fahrzeugbau GmbH).