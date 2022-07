Benefizkonzert für den Frieden dieser Welt

„Nicht gesucht und doch gefunden“. Marina Strobel aus Ostrach und Martina Löffler aus Nußplingen singen beide im Stettener a.k.M Gospelchor „Cantamo“. Corona rostete die zwei Damen nur „bedingt“ ein. Die beiden haben schon immer das lodernde Feuer und die Freude an der Musik im Herzen gespürt, was sie auch tatsächlich dann zusammenführte. Zeitgleich kamen Themen wie der Ukraine-Krieg, Frieden, Menschenrechte auf. Schnell stand fest, es muss etwas getan werden. „Wir möchten unsere musikalischen Gesangeskünste zeigen, unsere Freude mit allen anderen Menschen teilen. Wir möchten etwas Frieden in unsere Herzen bringen und gezielt Organisationen unterstützen. So dachten wir an ein Benefizkonzert, doch ohne Musik? Schnell war klar, wir benötigen Mitstreiter“ berichtet Marina Strobel in einer Pressemitteilung.

Martinas Lebensgefährte war schnell bereit die Sängerinnen zu unterstützen. Mit Uwe Wagner und seinen Söhnen Kevin und Sven Wagner haben sich Mitspieler gefunden. Nach dem ersten Benefizkonzert in Stetten a.k.M. singen und spielen die Musiker nun am Sonntag, 31. Juli, um 18.30 Uhr in der Katholischen Kirche „St. Pankratius“ in Ostrach statt. Dieses Konzert steht unter dem Motto „Peace for the world“. Das Repertoire ist darauf abgestimmt und wird in kurzen Pausen durch passende Texte ergänzt. Natürlich darf das Lied von Nicole nicht fehlen. „Ein bisschen Frieden...“

„Wir machen Musik für den Frieden dieser Welt und den Frieden für uns selbst! Helft uns ein bisschen Frieden zu malen!“ betont die Band. Der komplette Erlös geht an den Tafelladen Bad Saulgau.