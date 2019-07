Beim Burgbrass rockt das Publikum mit

Zum 49. Mal hat das traditionelle Burgfest auf dem Burghügel in Burgweiler am Samstagabend zum absoluten Feiern eingeladen. Generationsübergreifend und mit Pauken und Trompeten haben Blechinstrumente ihre Fans zum Grooven aufgefordert. Bis tief in die Nacht haben „Blechxpress“, „Jack Russel’s Halsbänd“ und „Bad Shakyn“ gespielt.

Seit 50 Jahren wird auf dem Burgweiler Hügel das Burgfest gefeiert, in einem Jahr fiel es aus, daher fand am Wochenende im Grunde die Generalprobe zum 50. Burgfest der Gemeinde im nächsten Jahr statt. „Es ist unser Debüt, dieses Fest als Vorstand ausrichten zu dürfen“, erklärte Martin Brucker im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Gemeinsam mit Carina Müller und Christian Moßmann leitet Brucker seit Oktober letzten Jahres die Geschicke des Musikvereins mit knapp 60 aktiven Musikern. „Wir versuchen immer ein ansprechendes, vielfältiges Programm mit namhaften Musik- beziehungsweise Brassgruppen zu bieten. Es sind immer drei Kapellen mit unterschiedlichen Stilrichtungen“, so Brucker weiter. Ein Stück weit sei dieses Event auch ein kultureller Auftrag nicht nur ein wirtschaftlicher, gab Brucker zu bedenken, der sich sehr über den überaus zahlreichen Besuch von rund 500 Gästen aller Altersschichten sehr freute.

Mit traditioneller Blasmusik starteten die acht feschen Burschen von „Blechxpress“ in Lederhosen in den facettenreichen Abend. Sehr ansprechend in Szene gesetzt und jedes Instrument mit einem Mikrophon ausgestattet, präsentierte die achtköpfige Blechbläserformation Musikstücke mit interessanten Namen wie „Hopfenreißer-, Herzensbrecher- und Amselpolka“. Auch eigene Kompositionen wie „On Stage“ oder gleich dem Formationsnamen „Die Blechxpress-Polka“ kamen zu Gehör. Bis in die höchsten Tonlagen kamen die Blechbläser, sodass sie bei ihrer Brassmusik gut und gerne auf die Holzbläser verzichten können, informierte Simon Heimpel, Posaunist und Tenorhornist der Gruppe.

Zwei Schläge für Fassanstich

In der Pause der Spitzenblasmusiker sorgte der Fassanstich für Furore, ausgeführt von Bürgermeister Christoph Schulz. Mit sicherer Hand und doch einigen Schweißperlen vor Anspannung auf der Stirn, gelang ihm bereits beim zweiten kräftigen Schlag auf den Zapfhahn der Treffer. Ein verstärkender Nachschlag gab den sicheren Sitz des Zapfhahnes. Gleich mit dem ersten Bierkrug zur Stelle, assistierte Ortsvorsteher Matthias Seitz dem frischen Anstich. Für eine ordentliche Grundlage sorgten die vielen helfenden und servierenden Hände des Burgweiler Musikvereins aufs Feinste. Leckere Speisen wie Burgspieße, feine Currywürste mit heißer Soße und Vieles mehr verwöhnte die Gaumen der Besucher.

Für beste musikalische Schmankerl sorgten nach den Blechbläsern aus dem Argental auch die Jungs der Gruppe „Jack Russel’s Halsbänd“. Reichlich in pink gehüllt und mit einem so ungewöhnlichen Namen war auch die Besetzung: vier Trompeten, vier Posaunen, einer Tuba und einem Schlagzeug. Mit ihren zum Teil brachial arrangierten Stücken sorgte die Gruppe für den vollen „New Crossover Brass-Sound“. Sie geben immer alles, das ist ihr Motto und so steppte der Bär bereits nach dem ersten Song der Gewinner des SWR4 Blechduells 2017 auf dem Hügel in Burgweiler. Dominik Sauter, Schlagzeuger der sehr impulsiven Partyband, arrangiert auch alle Stücke der Vollblutmusiker. Immer wieder ein Garant für eine Wahnsinns-Stimmung spielten die zehn Jungs Musik aus den 90er Jahren, die zum Mitsingen einlud. Das hielt keinen mehr an seinem Platz, alles rockte vor der Bühne und auf den Tischen und Bänken. Songs der „Red Hot Chili Peppers“, ein Lady Gaga-Medley, Rockmusik von Bon Jovi aber auch leisere Töne wie „Hey Jude“ der Beatles, um nur einen Bruchteil zu nennen, holte jeden einzelnen Gast ab. Die Jungs verstanden es bravourös, das zu dem Zeitpunkt komplett volle Festzelt zum Wackeln zu bringen.

Nach einer kleinen Umbauphase hielten die Jungs aus Unterwaldhausen auf der Bühne Einzug. Rauchend und mit schrillen Tönen präsentierten „Bad Shakyn“ noch einmal an diesem Abend eine ganz andere Stilrichtung, traditionellen Ska der gediegenen Art mit harten Offbeats. Doch auch diese Gruppe fand ihre Fans unter den Besuchern und die Party ging weiter bis in die frühen Morgenstunden.