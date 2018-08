Beide Teams müssen auf Spieler verzichten

Zu ungewohnter Zeit (18 Uhr) haben die Zebras vom FC Ostrach am Samstag, 1. September, ihren ersten Aufsteiger zu Gast. Nachdem die Ostracher am Mittwoch in Altheim ihr zweites Auswärtsspiel in Folge gewinnen konnten, wollen sie gegen den FV Biberach nun auch zu Hause gewinnen.

Beim verdienten Sieg in Altheim hatte der Gastgeber kaum eine Möglichkeit, sich gegen die zweikampfstarken Ostracher durchzusetzen und war am Ende chancenlos. Diesen Schwung will der FC Ostrach mit ins zweite Heimspiel der Saison nehmen. Der Aufsteiger aus dem Bezirk Riss war mit einem Sieg und einem Remis in die neue Saison gestartet. Nachdem das Team von Trainer Dietmar Hatzing zu Hause gegen Rot-Weiß Weiler gewinnen konnte, erreichte es in Ravensburg ein Unentschieden. Dieses mussten die Biberacher allerdings mit zwei Platzverweisen bezahlen. Jan Diamant(Gelb-Rot) und Johannes Fuchs (Rot) werden in Ostrach nicht mit dabei sein. Für den ehemaligen Oberligisten, der sich mit acht Neuzugängen für die Landesliga verstärkte, zählt natürlich nur der Klassenerhalt. Bei den bisherigen vier Auftritten der Gäste im Buchbühlstadion gab es für sie einen Sieg und ein Unentschieden. Zweimal reisten die Biberacher ohne Punkte nach Hause.

Im Lager des FC Ostrach ist man momentan sehr zufrieden. „Die Spieler setzen das Vorgegebene durch und belohnen sich dadurch selbst“, sagt Trainer Timo Reutter. Und sein Kollege Christian Söllner fügt hinzu: „Wir wollen den Schwung mitnehmen und weiter punkten.“ Verzichten muss das Trainerduo aber auf Abwehrrecke Johannes Irmler. Er verletzte sich in Altheim und muss pausieren. Auch hinter dem Einsatz von Andreas Zimmermann, der bis zu seiner Auswechslung ein starkes Spiel zeigte, steht ein Fragezeichen. Außerdem fehlen urlaubsbedingt noch Gabriel Fischer und Samuel Guglielmo. Dafür ist Youngster Mirko Schiemann wieder an Bord und wird die Offensive verstärken.

Der FC Ostrach ist zuversichtlich, dass sich die erneut geänderte Startelf nicht als Problem erweist: Die restlichen Akteure des Kaders sind fit und brennen auf ihren Einsatz.