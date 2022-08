Beeindruckendes Benefizkonzert in Ostrach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Formation „Marina Strobel und Band“ überzeugten bei ihrem Auftritt in der Kirche St. Pankratius in Ostrach mit harmonischen Stimmlagen und einer abwechslungsreichen Liedauswahl passend zum Thema „Frieden für die Welt“. Untermalt wurde das Konzert durch Texte von Phil Bosmans, „Weltfrühling“, „Das Wort“ und „Selig die Gewaltlosen“. Trotz des EM-Endspiels im Frauenfußball in England haben dennoch viele „Friedensstifter“ das Konzert besucht. Beim Lied „Schalom“ waren alle Besucher eingeladen, den Refrain mitzusingen. Das Instrumentallied „Braveheart“, welches von Marina Strobel auf ihren irischen Flöten (Tin-Whistles) gespielt wurde, löste bei vielen Zuhörern Gänsehautfeeling aus. Nach zwei Zugaben und stehendem Publikum konnte dem Leiter vom Tafelladen, Uwe Müller, die gesammelten Spenden in Höhe von 639,50 Euro übergeben werden. Foto: Kirche