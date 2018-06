Bauknecht wird nicht Präsident

Harald Herrmann ist neuer Präsident der Handwerkskammer Reutlingen. Bei der konstituierenden Sitzung der Vollversammlung setzte er sich im zweiten Wahlgang – nachdem der Ostracher Siegmund Bauknecht als dritter Kandidat ausgeschieden war – mit 20 gegen 19 Stimmen für den alten (und neuen) Vizepräsidenten August Wannenmacher durch. Der 1959 in Reutlingen geborene Fliesenlegermeister und Betriebswirt (HWK) Harald Herrmann tritt die Nachfolge von Joachim Möhrle an, der sich nach 15 Jahren wegen einer in der Satzung der Kammer festgeschriebenen Altersbegrenzung nicht mehr zur Wahl stellen konnte.

Herrmann ist bereits seit 1999 Mitglied der Vollversammlung und des Vorstands der Handwerkskammer Reutlingen. Der 2001 zum Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Reutlingen gewählte Handwerksmeister gründete seinen Betrieb im Jahr 1992.

Im Anschluss an die Wahl des Präsidenten und der beiden Vizepräsidenten wurden die weiteren Mitglieder des Vorstandes der Handwerks-kammer Reutlingen – vier Vertreter der Arbeitgeber und zwei Vertreter der Arbeitnehmer – gewählt. Bei den Arbeitnehmern wurden der Flaschner und Installateur Hermann Dreher aus Inzigkofen und der Feinwerktechniker Manfred Haug aus Pfalzgrafenweiler (Kreis Freudenstadt) wiedergewählt. Bei den Arbeitgebern war von den bisherigen Vorstandsmitgliedern lediglich Dachdecker- und Klempnermeister Gebhart Höritzer aus Tübingen zur Wiederwahl angetreten und gewählt worden. Siegmund Bauknecht löste Hermann Pfaff ab. Weitere Vorstandsmitglieder sind die beiden Friseurmeister Alexander Wälde aus Freudenstadt und Dieter Laible aus Reutlingen; Letzterer folgte dem Kraftfahrzeug-Betriebswirt Bernd Heusel (Reutlingen), der nicht mehr kandidierte.