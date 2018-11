Bürger schmieden Ideen für Ostrach

Zwei Tage lang haben Bürger sich über die Zukunft von Ostrach Gedanken gemacht. Was die rund 50 Teilnehmer an Problemen und Projekten benannten, war nicht unbedingt neu. Im Rahmen des nun begonnenen Beteiligungsprozesses sollen die Vorschläge in Arbeitsgruppen fortgeführt werden.

Ostrach ist eine von 23 Kommunen im Land Baden-Württemberg, die bei dem Förderprogramm „Bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft“ mit ihrer Bewerbung Erfolg hatten. Bis Oktober 2019 sollen Ziele, Maßnahmen und Projekte entwickelt und umgesetzt werden. Begleitet wird dies von Heike Ewert und Christian Ege. Die beiden Moderatoren haben die rund 50 Teilnehmer am Freitag und Samstag bei der Ideenfindung unterstützt. Zunächst benannten die Bürger, was ihnen an Ostrach Ärger und Freude bereitet. Punkten etwa kann das Dorf mit der Landschaft, der wirtschaftlichen Entwicklung und dem Miteinander. Bei dem Ausbau der Infrastruktur, Wohnraum und dem Angebot für junge Menschen sahen sie Verbesserungspotenzial.

Moderator lobt Engagement

In Gruppen haben die Teilnehmer jeweils Vorschläge erarbeitet, wo und wie sich die Situation verbessern ließe. „Sie sind sehr engagiert“, sagt Moderator Ege über die Bürger. Manche hätten die Befürchtung geäußert, dass die Ergebnisse wie etwa bei der „Bürgerbefragung Ostrach 2030“ versanden würden. „Das soll definitiv nicht geschehen. Daher sind wir als Moderatoren auch nach dieser Veranstaltung noch aktiv und unterstützen die Arbeitsgruppen, damit die Projekte ins Laufen kommen“, sagt Ege.

Mit Klebepunkten konnte jeder Teilnehmer bei Themen und Ideen mit abstimmen. Als wichtigste Handlungsfelder ergaben sich in der Reihenfolge: Konzepte für Ortskern und Teilorte, ärztliche Versorgung, Ausbau der Jugendarbeit, Naturschutz, Wohnraum, Familienfreundlichkeit und Mobilität. Abschließend konnte jeder Teilnehmer sich einem Thema zuordnen, um detailliertere Vorschläge dazu auszuarbeiten. „Es geht nicht darum, ein fertiges Stadtkonzept zu erstellen, sondern Möglichkeiten wie Sie als Bürger mitarbeiten können“, sagte Ewert. Überraschend blieb das Thema Wohnraum ohne Interessenten. Rund eine halbe Stunde hatten die Gruppen für ihre Ausarbeitung Zeit, um sie abschließend zu präsentieren und auch Bürgermeister Christoph Schulz vorzustellen.

Zur Familienfreundlichkeit etwa wurden 30er-Zonen in den Teilorten und mehr Zebrastreifen gewünscht. Aber auch eine Kinderspielecke im Elisabethenheim und Beschäftigungsmöglichkeiten für Jugendliche am Herbert-Barth-Platz vorgeschlagen. Die Gruppe Naturschutz regte Müllvermeidung an und eine Diskussion zu Gefahrenpotenzialen in der Gemeinde. Etwa welche Beeinträchtigungen es beim Grundwasser gibt.

Für einen attraktiven Ortskern wurde ein Café vorgeschlagen, das jeden Tag geöffnet hat. Auch solle der Nassal-Platz als Fläche erhalten bleiben und nicht bebaut werden. Weitere Vorschläge waren unter anderem ein Radwegekonzept, die Sanierung der Zehntscheuer sowie von Altgebäuden im Ortskern. Um die ärztliche Versorgung sicherzustellen, solle die Gemeinde alternative Werbekonzepte wählen oder auch die ortsansässigen Mediziner um Rat fragen. Die Gruppe konnte sich auch vorstellen, dass die Gemeinde als Arbeitgeber fungiert oder Ärzte aus dem Ausland aquiriert werden könnten.

Raum für Jugendliche

Aus der Gruppe Jugendarbeit kam der Vorschlag für ein Gemeindezentrum, wo alle Altersgruppen etwas geboten bekommen. Zumindest aber sollte es einen Raum geben, in dem Jugendliche sich aufhalten können. Bei der Grundausstattung solle die Gemeinde helfen, die Details aber den Jugendlichen selber überlassen, um deren Identifikation damit zu erhöhen. Für die Mobilität wurde vorgeschlagen, den Bürgerbus effektiver einzusetzen, aber auch Car-Sharing-Modelle zu entwickeln. Zunächst müssten aber Mobilitätsdaten und Bedürfnisse erörtert werden.

Ostrachs Bürgermeister Christoph Schulz dankte den Bürgern für das Engagement. „Es ist ideal, wenn Sie nicht nur mit konkreten Vorschlägen auf uns in der Verwaltung zukommen, sondern sich auch für die Umsetzung engagieren“, sagte Schulz. Auch warb er für die Kandidatur bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr. „Dann sind Sie an diesen Themen durchgehend mit dran“, sagte der Ostracher Bürgermeister.