Autofahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Schwer verletzt hat sich am Freitag gegen 11.50 Uhr ein 37-Jähriger bei einem Unfall nahe Ostrach. Der Mann war von Krauchenwies in Richtung Ostrach unterwegs als der 69-jährige ausländische Lenker eines Wohnmobiles aus Richtung Pfullendorf rechts auf die Landesstraße 268 einbog und laut Polizei dem 37-Jährigen die Vorfahrt nahm.

Trotz einer Vollbremsung und eines Ausweichmanövers konnte der 37-Jährige eine Kollision mit dem Wohnmobil nicht mehr verhindern. Beim Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurde das Auto des 37-Jährigen nach links von der Fahrbahn geschleudert, wo es in einem angrenzenden Waldstück zum Stehen kam. Da der Pkw-Lenker in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden war, musste er von der Freiwilligen Feuerwehr Ostrach aus seinem Auto befreit werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand laut Polizei jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in der Gesamthöhe von etwa 23 000 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Auto des 37-Jährigen musste aufgeladen und abtransportiert werden. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Während der Einsatz- und Rettungsmaßnahmen waren die beiden Landesstraßen für etwa eine Stunde voll gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durfte der Unfallverursacher erst nach der Bezahlung einer Sicherheitsleistung seine Fahrt fortsetzen.

