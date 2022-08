Autofahrer beschädigt Kreisverkehr und flieht

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde laut Pressemeldung der Kreisverkehr „Drei-Länder-Kreisel“ von Pfullendorf her in Richtung Ostrach von einem bislang unbekannten Fahrzeug überfahren und Verkehrseinrichtungen beschädigt.

Massiv beschädigt

Das verursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der an der Unfallstelle aufgefundenen Fahrzeugteile handelt es sich um einen Toyota Aygo ab Baujahr 2014. Das Fahrzeug dürfte massiv beschädigt sein, hauptsächlich im rechten vorderen Bereich, informiert die Polizei weiter.

Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Angaben zu dem gesuchten Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/4820, entgegen.