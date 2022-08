Auto überfährt mutwillig Fahrrad

Ein Anwohner hat am Sonntagnacht gegen 2 Uhr beobachtet, wie ein dunkler Kleinwagen (mutmaßlich ein VW Polo) zunächst gegen und schließlich mehrfach absichtlich über ein in einem Hofraum in der Pfullendorfer Straße abgestelltes Fahrrad fuhr und dieses dadurch komplett demolierte. Der Kleinwagen fuhr nach Polizeiangaben anschließend in Richtung Ortsmitte weiter flüchtig und konnte trotz sofortiger Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise. Insbesondere sollte sich der bislang unbekannte Eigentümer des Fahrrads unter Telefon 07581/4820 bei der Polizei melden.