Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Zwei Personen haben sich am Montagvormittag bei einem Unfall in Ostrach verletzt. Gegen 10.45 Uhr war das Fahrzeug in Richtung Dreiländerkreisverkehr unterwegs.

Aus bislang unbekannter Ursache kam es von der Fahrbahn ab und überschlug sich beim Hinabfahren der Böschung. Das Fahrzeug kam auf der Wiese zwischen Umgehungsstraße und Fahrbahn Richtung Sigmaringen zum Stehen.

Da zwei Personen eingeklemmt waren, rückte ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei und Rettungshubschrauber aus. Der Verkehr in Richtung Sigmaringen musste über Pfullendorf umgeleitet werden.