Ausstellung mit Druckgrafiken

Das „atelier laubbach“ mit dem Skulpturengarten ist am Samstag, 13. August, und Sonntag, 14. August, wieder geöffnet. Zu sehen sind zur Zeit großformatige Holz- und Linoldrucke von Peter Weydemann, alles Handabzüge, die in der Werkstattgalerie entstanden sind. Ohne Terminabsprache kann jetzt am zweiten Wochenende jeden Monats der Galerie besucht werden.

Die Ausstellung von Peter Weydemann ist am Wochenende von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Besucher sind laut Mitteilung auch außerhalb der Wochenendtermine willkommen. Es empfehle sich aber vorher anzurufen. Weitere Informationen zu Ausstellung, Künstlern, Galerie und Anfahrt unter Tel. 07585 / 9353 61 und www.atelierlaubbach.de.