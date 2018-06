Aus der „Brücke“ in Ostrach wird ein Steakhaus

Schon am kommenden Wochenende wird es eine weitere Gastronomie in Ostrach geben. Laut des Pächters Andreas Braunagel ist das ehemalige Gasthaus Brücke ab Freitag als Steakhaus „Polenta“ geöffnet.

Auf der Speisekarte werden klassische Gerichte für ein Steakhaus stehen, aber auch Vegetarier sollen satt werden. Der Name „Polenta“ stammt vom gleichnamigen moldawischen Nationalgericht. „Ich bin selber aus Moldawien und daher wird es einige typische Gerichte von dort wie Pasteten geben“, sagt Braunagel. Im Betrieb selber wird der Pächter aber nicht tätig sein. Der Bauunternehmer hat das Gebäude umfangreich saniert und bislang sechs Mitarbeiter für Küche, Service und Geschäftsführung eingestellt. „Wir wollen den betrieb langsam aufnehmen und zunächst beobachten, wie das Angebot angenommen wird und dann voraussichtlich noch mehr Personal einstellen“, sagt Braunagel.

Moldawische Häppchen zur Eröffnung

Am Freitag ist ab 19 Uhr geöffnet, am Samstag ab 15 Uhr. Als Feier zur Eröffnung spielt Samstagabend eine Band, außerdem werden moldawische Häppchen gereicht. Künftig soll es auch Frühstück geben und schon vormittags geöffnet sein. Ein Ruhetag ist bislang noch nicht geplant. Eine Internetseite sei schon in Vorbereitung. Zunächst ist ein Restaurantbetrieb geplant, später sollen im oberen Geschoss auch die Gästezimmer vermietet werden.

Auch der Biergarten soll wieder geöffnet werden. „Dort wollen wir auch etwas für Jugendliche bieten und machen eine Shisha-Bar auf“, sagt Braunagel. Derzeit laufen die restlichen Arbeiten an der Außenanlage. „Wir wissen noch nicht genau, ob wir bis zum Wochenende damit fertig sind. Daher öffnet die Shisha-Bar eventuell auch erst später“, sagt der Pächter. Froh sei er aber, dass es nun endlich mit dem Betrieb losgehe, schließlich sei viel investiert worden.

Die Traditionswirtschaft „Brücke“ hatte im November 2016 geschlossen, da die Wirtin aus Altersgründen aufgehört hat. Die Besitzer wollten es nicht selber betreiben und suchten stattdessen einen Käufer. Die neuen Eigentümer – Familie Baron – haben das Gasthaus an Braunagel verpachtet.