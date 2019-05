Auch Pflanzen wechseln die Besitzer

Der erste Flohmarkt auf dem Adlerplatz im Ostracher Ortsteil Jettkofen am Samstag ist ein Erfolg gewesen. Es herrschte am Morgen beste Stimmung: Das Wetter war viel besser als angekündigt und alle freuten sich, dass der Flohmarkt bei sonnigem leicht windigem Wetter stattfinden konnte. Über 50 Stände boten allerlei Schönes und Nützliches. Das Besondere war das geschützte und geschlossene Areal rund um den Adler, das einen sehr entspannten Rundgang ausmachte.

„Ich war gestern ganz schön nervös und habe gebetet, dass der Flohmarkt wenigstens am Morgen stattfinden kann“, erklärt Organisator Hans-Peter Maier mit seinem erfrischenden Humor. Am Vorabend haben noch manche angerufen und gefragt, ob der Flohmarkt angesichts des angesagten Regens stattfinden werde. „Die Leute waren verunsichert. Ich habe gesagt: Wir probieren es“, so Maier. Und sein Wunsch wurde erfüllt: Das Wetter war bis zum frühen Nachmittag so, dass auf dem Flohmarkt gut gebummelt werden konnte.

Organisation funktioniert

Es war der erste Flohmarkt, den Maier organisiert hat. Es habe am frühen Morgen alles ganz gut funktioniert. Die Händler sind gekommen und haben ihren Platz aufgesucht. Der war mit einer Nummer markiert und gut zu finden. Dennoch: „Da war schon Action heute Morgen auf dem Gelände“, erzählte Maier lachend.

Der Auftakt an der Kapelle war ein attraktiver und ästhetischer Hingucker: ein großer Trödlerwagen bot Nostalgisches und Dekoratives aus früheren Zeiten an. Die Aufmachung war originell und gekonnt inszeniert. Viele blieben lange an diesem Stand stehen, um die Antiquitäten zu betrachten. Auf der anderen Seite bildete ein kleinerer Stand den Auftakt. Zwei Frauen boten ihre Ware an und sagten gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“: „Hier ist es wunderbar. Die Leute sind so lustig drauf. Es ist alles super. Wir sind glückliche Flohmärktlerinnen“, sagten sie und dies entsprach der gesamten Stimmung. Auch das war Teil des Konzepts: „Es soll ein lustiger uriger Flohmarkt sein“ hatte Maier erklärt. Und das wurde es tatsächlich.

Die Händler waren nicht gewerblich, sondern einfach Privatleute, die Lust hatten, Dinge anzubieten, die sie nicht mehr brauchen. Sie waren nicht nur aus Jettkofen, sondern auch aus der Umgebung: Saulgau, Krauchenwies oder Altshausen. Es gab viel Kleidung auf Ständern und schöne Schuhe. Es gab Handwerkszeug, Bücher, Geschirr. Ein netter Sessel wurde sehr bewundert und verkauft. Auffällig war auch die Menge an Kinderspielsachen, vor allem landwirtschaftliche Maschinen wie Traktoren, Mähdrescher, Förderband. Für Jungs war es ein kleines Paradies, das viele Begehrlichkeiten weckte. In einer Garage gab es Baby- und Kinderkleidung. Eine Händlerin hatte Erfolg mit Tomaten-, und Paprikapflanzen. An einem Stand gab es jede Menge zwei Meter hohe Weidenbüschel, die sehr begehrt waren. Ein Mann trug zwei davon unter dem Arm durch die Menschenmenge. „Ich trage sie meiner Frau hinterher“, sagte er lachend. Sie wolle daran Kletterbohnen hochwachsen lassen, erklärte er. Der Flohmarkt war unterhaltsam; man kam mit vielen Leuten ins Gespräch und besprach die angebotene oder gekaufte Ware.

„Wir sind sehr zufrieden“, sagte Maier und kündigte an, dass es in zwei Jahren wieder einen Jettkofer Flohmarkt geben werde.