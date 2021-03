Auch in Ostrach wird jetzt kostenlos getestet

Kostenlose Corona-Schnelltests für die gesamte Bürgerschaft können in Ostrach ab Mittwoch, 10. März angeboten werden. Dazu hat die Gemeinde die noch leerstehenden Räume im Erdgeschoss des Ärztehauses in der Sigmaringer Straße 8, die vom Hintereingang aus zu erreichen sind, vom Eigentümer anmieten können. Betreiben wird das Zentrum die örtliche Götzsche Apotheke, der Ortsverband des DRK stellt zusätzliche Mitarbeiter. In dieser Woche hat das Testzentrum am Mittwoch und Donnerstag jeweils von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Die weiteren Öffnungszeiten ab dem 15. März sollen zeitnah auf der Homepage der Gemeinde www.ostrach.de veröffentlicht werden.

Das Angebot gilt für alle Ostracher Bürger und Bürgerinnen ab 14 Jahren, jeweils einmal in der Woche, und ist für alle aus dem Gemeindegebiet völlig kostenlos. Allerdings ist zwingend eine Voranmeldung im Internet erforderlich auf: www.apo-schnelltest.de/goetzsche-apotheke

Bitte bringen Sie zum Test Ihren Personalausweis mit. Im Raum muss eine FFP2-Maske getragen werden. Achtung: Dieses Schnelltestangebot gilt ausdrücklich nicht für Personen in Quarantäne, für diese Personengruppe gilt weiterhin und ausschließlich der so genannte PCR-Test, der in Ostrach in der Gemeinschaftspraxis Sigmaringer Straße nach Terminvereinbarung durchgeführt werden kann.