Arno Demattio ist neues Ehrenmitglied beim TCO

Auf die vergangenen Vereinsjahr 2019 und 2020 hat der TC Ostrach zurückgeblickt. Die Corona-Jahre haben für den Verein auch finanzielle Auswirkungen.

Das Vereinsjahr 2020 stand ganz im Zeichen von Corona und war alles andere als ein normales Vereinsjahr. Die Verbandsrunde wurde seitens des WTB abgesagt, als Ersatz gab es eine abgespeckte Corona Runde mit vielen Einschränkungen. Wichtige Einnahmen aus nicht stattfindenden Veranstaltungen fehlten. Es konnten trotzdem kleinere Anschaffungen und Sanierungen vorgenommen werden.

Durch ein gutes Konzept und großem Engagement von Stefan Eisele und Nicolai Münsch ist in den letzten Jahren ein sehr hoher Zuwachs an aktiven Neumitgliedern entstanden. Natürlich wäre dies ohne Trainer nicht möglich gewesen.

Über die sportlichen Aktivitäten der vergangenen zwei Saisons informierte Sportwart Chris Halder. 2019 waren vier Herrenmannschaften und eine Hobbymannschaft gemeldet. Besonders erfolgreich waren die Herren 40 die sich in ihrer Gruppe den Meistertitel und somit den Aufstieg sicherten. 2020 waren Corona-bedingt nur drei Herrenmannschaften am Start. Die Saison 2021 ist sehr erfreulich, da vier Herrenmannschaften (Herren 1, Herren 2, Herren 40 und Herren 60), neu eine Damenmannschaft, Damen Hobby und zum ersten Mal ein KIDs-Cup 12 am Start sind.

Das Amt des Vorsitzenden wird von Richard Rohmer weitergeführt. Kassier Michael Gallick und Heimwartin Erika Karp stellen sich erneut zur Wahl. Die genannten Posten wurden einstimmig auf ein Jahr gewählt, damit der zwei-Jahres-Rhythmus satzungsgemäß eingehalten werden könne. Folgende Posten wurden für zwei Jahre gewählt. Im Amt bestätigt wurde der zweite Vorsitzende Günter Zehnpfennig und Schriftführerin Heidi Halder. Neu ins Amt gewählt wurde Philipp Bernet, er ersetzt Chris Halder als Sportwart. Einstimmig bestätigt wurden auch die Beisitzer Matthias Andelfinger, neu dazugekommen sind Stefan Eisele und Nicolai Münsch. Ina Herrmann scheidet nach 13-jähriger Amtszeit aus. Als neuer Jugendwart wird Yannick Augeard einstimmig gewählt. Die Kassenprüfer Günter Hermann und Peter Schauer werden in ihrem Amt bestätigt.

Anschließend dankt Richard Roher für die Bereitschaft der Neu- und Wiedergewählten. Zum Schluss folgte eine besondere Ehrung des ehemaligen zweiten Vorsitzenden Arno Demattio, der für seinen langjährigen Einsatz für den Verein mit einer Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet wurde.