Anwohner beteiligen sich an Erschließung

Die Gemeinde Ostrach erhebt für die nichthistorischen Teile dreier Straßen Erschließungsbeiträge. Betroffen sind die Postgasse und die Straße an der Höhe in Magenbuch und der Birkenbühl in Laubbach. Das hat der Gemeinderat am Montagabend einstimmig beschlossen.

„Ostrach baut dieses Jahr sehr viele Straßen aus“, sagte Kämmerer Siegfried Gindele. Dabei gelten genaue Vorschriften, wann sich die Anlieger an den Kosten beteiligen müssen. Dieses Jahr seien sieben Straßen auf der Gemarkung der Gemeinde Ostrach erschließungspflichtig. Betroffen ist auch die Postgasse in Magenbuch. Der obere Abschnitt, der in die Straße Zur Storchengasse einmündet, ist aktuell noch eine Schotterpiste. Sie soll auf 3,5 Meter verbreitert und asphaltiert werden. Der beitragspflichtige Teil sei 37 Meter, der historische Teil sei 96 Meter lang, erläuterte Ortsbaumeister Wilfried Brotzer. Als historisch werden die Teile einer Straße bezeichnet, in denen vor dem Jahr 1873 nachweislich Häuser standen. Dort fallen keine Erschließungsbeiträge an.

Sie wird so ausgebaut, dass sie von 4,4 Tonnen schweren Lastwagen befahren werden kann. „Das ist der Standard im Ortsgebiet“, sagte er. Auch die Wasserführung und die Wasserleitungen werden erneuert, außerdem müsse der Kanal teilweise saniert werden. In diesem Zug werden sogenannte Speedpipes verlegt, also Leerrohre für den späteren Anschluss ans schnelle Internet. Die Straßenbeleuchtung wird auch erneuert und mit LED-Technik ausgestattet. „Die Anlieger wurden in Bürgerversammlungen informiert. Wie hoch die Kosten ausfallen, muss für jeden Erschließungsabschnitt einzeln ausgerechnet werden“, sagte Gindele. Seinen Angaben zufolge schwanken die Kosten zwischen neun und 27 Euro pro Quadratmeter.

Die Straße An der Höhe, ebenfalls in Magenbuch, war schon lange zur Sanierung angemeldet. Derzeit wird sie erstmals voll ausgebaut, aktuell wird der Feinbelag aufgebracht. Der vorhandene Bestand habe nach dem ingenieurgeologischen Gutachten beim Unter- und Oberbau nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprochen. Ebenso sei keine Straßenentwässerung vorhanden gewesen. „Der Ausbau erfolgt in einer Gesamtbreite von rund fünf Metern ohne Gehweg“, sagte Gindele. In Laubbach sind fast alle Straßen historisch, das heißt, dort fallen keine Erschließungsgebühren an. Eine Ausnahme ist dort der Birkenbühl. „Sie war bisher noch nicht ordentlich ausgebaut“, sagte Gindele. Sie bekommt, wie auch die anderen Straßen in Laubbach, eine Breite von 4,50 Metern. Außerdem wird eine Wasserführung eingebaut und Straßenbeleuchtung mit LED-Technik installiert.