Anwohner ärgern sich über Erschließung

Auf die Anwohner des nichthistorischen Bereichs des Kirchgängerwegs in Jettkofen kommen Erschließungsbeiträge zu (die SZ berichtete). Sie kritisieren, dass es nicht nötig gewesen sei, den Kirchgängerweg im Zuge von Gasleitungs-Arbeiten nun voll auszubauen – erst durch den Vollausbau ist das Problem mit den Erschließungsbeiträgen für die Anwohner nun aktuell geworden.

Armin Laux hat kein gutes Jahr: Erst verhagelte es dem Gärtner und Gemüsebauern bei einem Unwetter im Sommer die Ernte, jetzt kommen auf ihn Erschließungsbeiträge zu. Rund 14 000 Euro fürs Wohnhaus und weitere 23 000 Euro für seine Halle würden fällig, rechnet er in einem Vor-Ort-Pressegespräch mit anderen Betroffenen vor. Da hilft es ihm auch nicht viel, dass die 23 000 Euro für die Halle gestundet werden würden bis zu dem Zeitpunkt, wenn er seinen Betrieb einmal aufgibt, wie er erläutert. „Das wird mir bleiben bis ans Lebensende“, vermutet Laux, der finanziell durch die Erschließungsbeiträge in Bedrängnis kommt.

Ärger am Kirchgängerweg

Ärgerlich ist die Situation auch für Anwohner Winfried Maier: Das Grundstück seiner Mutter rage nur 30 Zentimeter in den nicht-historischen Bereich des Kirchgängerwegs hinein. Sein eigenes Haus befindet sich direkt dahinter, liegt aber nicht direkt am Kirchgängerweg. Doch wegen einem Wege-Überfahrtsrecht werde es auch für Erschließungsbeiträge herangezogen. „Rund 24 000 Euro insgesamt für beide Häuser wegen 30 Zentimetern“, ärgert er sich.

Die Anwohner kritisieren, dass man sich nicht auf die Gasleitungs-Arbeiten im Kirchgängerweg beschränkte, sondern dass die Gemeinde nun auch einen Vollausbau des Kirchgängerwegs durchführen lässt und deshalb für Anwohner der nichthistorischen Bereiche Erschließungsbeiträge fällig werden. Von den Beiträgen sind laut den Anwohnern sieben Familien betroffen.

Armin Laux kritisiert eine Aussage von Bürgermeister Christoph Schulz: Dieser sagt in einem Bericht der „Schwäbischen Zeitung“, dass die Straße im Kirchgängerweg so schmal sei, dass schon für die Gasleitung ein Großteil der Straße habe aufgerissen werden müssen. „Die Straße ist an der schmalsten Stelle vier Meter breit“, sagt Armin Laux. Er habe herausgefunden: Für einen Gasleitungs-Einbau brauche man nicht den Großteil der Straße, widerspricht er. Bei den Bauarbeitern vor Ort habe er sich weiter erkundigt: In anderen Gemeinden sei es auch durchaus üblich, nur eine Gasleitung einzubauen und nicht gleich die gesamte Straße in diesem Zuge auszubauen, habe der Bauarbeiter gesagt. Etwas anderes ärgert Laux auch: „Der Bauarbeiter hat mir gesagt: Die Straße hätte noch 20 Jahre gehalten.“ Die Straße sei also noch intakt gewesen, resümiert Laux. Viel befahren sei der Kirchgängerweg übrigens nicht, sagen die Anwohner.

Ostracher Straße voll erschlossen

Erst vor wenigen Jahren war die Ostracher Straße, die neben dem Kirchgängerweg verläuft, voll erschlossen worden. Damals habe er auch schon rund 7500 Euro gezahlt, erinnert sich Armin Laux. Damals sei der Erschließungsbeitrag pro Quadratmeter niedriger gewesen. Eine unangenehme Sache war es für die Anwohner dann zu hören, dass der Beitrag dieses Mal deutlich höher ausfällt. Hätte der Preis auf derselben Höhe wie damals gelegen, „dann hätten wir wahrscheinlich keinen Aufstand gemacht“, sagt einer der betroffenen Anwohner im Pressegespräch.

Die Anwohner fühlen sich auch zu spät informiert. Über die voraussichtliche Höhe der Kosten seien sie erst am 6. September im Zuge einer Info-Veranstaltung informiert worden, zu dem Zeitpunkt sei die Straße schon aufgerissen gewesen, sagt Armin Laux. Anwohner des Kirchgängerwegs, die im historischen Teil der Straße wohnen, müssen keine Beiträge zahlen. Das sorge deshalb aber nicht für Unfrieden, sagt Laux.