Altheim ist von Beginn an chancenlos

Eine deutliche Niederlage haben die Gastgeber vom FV Altheim bei der Landesliga-Partie am Mittwochabend gegen den FC Ostrach kassiert. Ostrach war von Beginn an die bessere Mannschaft, Eugen Michel verwandelte zwei Elfmeter.

Schon in der Anfangsphase hatten die in weiß gekleideten Gäste aus Ostrach mehr vom Spiel. Einer von mehreren Anhaltspunkten dafür: das 3:0-Eckballverhältnis nach 15 Minuten. Die erste Chance zur Führung hatte David Gebhart (4.), der an Altheims Torhüter Bastian Fisel scheiterte. Die nächste Gelegenheit ergab sich bereits drei Minuten später – der Torschuss von Andreas Zimmermann wurde allerdings abgeblockt. Kurz darauf (8.) verfehlte Eugen Michel das Tor nach einem Eckball.

Die Gastgeber erspielten sich ihre erste nennenswerte Chance in der 15. Minute: Martin Schrode konnte sich auf der linken Seite durchsetzen, wurde dann aber von Ostrachs Torwart Thomas Löffler gestoppt. Blitzschnell schaltete Gäste-Kapitän Markus Gipson nach einem Foul an David Gebhart. Er schnappte sich den Ball und konnte sich auch gegen Bastian Fisel durchsetzen – 1:0 für Ostrach in der 19. Minute.

Die Altheimer versuchten anschließend, sich trotz des Rückschlags gegen den Druck der Gäste zur Wehr zu setzen. Das gelang ihnen allerdings nur zum Teil: Deutlich mehr Ballbesitz hatten die Ostracher. Diese bauten ihren Vorsprung nach einem klaren Foul im Strafraum von Björn Pfister an Andreas Zimmermann aus. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Eugen Michel (31.). Kurz darauf hatte Pfister die Gelegenheit, seinen Fehler wieder gutzumachen: Nach einem Pass von Martin Schrode schlug er knapp zehn Meter vor dem Tor über den Ball.

Gelb-Rot für Benjamin Herter

Nach einer emotionalen Rede von Altheims Trainer Rudolf Soukup in der Halbzeitpause versuchte seine Mannschaft noch einmal, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen – allerdings ohne Erfolg. Einziger Höhepunkt im zweiten Durchgang war der von Eugen Michel verwandelte Elfmeter nach einem Handspiel von Altheims Benjamin Herter in der 61. Minute. Für Herter war die Partie damit beendet: Schiedsrichter Philipp Zimmermann, der an diesem Abend zusammen mit seinen Assistenten Fabian Baiz und Artur Wagner eine tadellose Leistung zeigte, stellte ihn mit der gelb-roten Karte vom Platz.

Unterm Strich stand ein verdienter Sieg auf ganzer Linie für die Gäste aus Ostrach. Den Grundstock dafür habe die Mannschaft mit der guten ersten Hälfte gelegt, sagte das Trainergespann Timo Reutter und Christian Söllner nach dem Abpfiff. In der zweiten Halbzeit habe Ostrach dann erfolgreich die Führung verwaltet.

Auch Rudolf Soukup räumte ein, dass die Gäste klar die bessere Mannschaft waren. Seine Truppe sei von Anfang an immer einen Schritt zu spät gekommen. Deshalb gehe der Sieg für den FC Ostrach vollkommen in Ordnung.