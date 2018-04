Alles zum Thema Fleisch: Ostracher wird Sommelier

20 Jahre nach seiner Meisterprüfung hat der Ostracher Metzger Thomas Eisele sich wieder auf die Schulbank gesetzt – mit Erfolg. An der Bayerischen Fleischerschule in Landshut hat er die Weiterbildung zum Fleischsommelier absolviert.

Sommeliere für Wein, Käse und Bier sind bekannt. Seit rund zwei Jahren gibt es in Deutschland in Landshut und Augsburg auch die Ausbildung zum Fleischsommelier. „In Österreich gibt es die schon länger. Als ich von der Ausbildung in Landshut gehört habe, war ich hellauf begeistert“, sagt der Ostracher. Zwei Wochen lang hat er dort die Fleischerschulbank gedrückt, musste mündliche und schriftliche Prüfungen absolvieren. „Ich musste richtig büffeln, aber habe auch einen gewissen Ehrgeiz entwickelt und mit sehr gut abgeschlossen“, sagt der 44-Jährige. 2500 Euro hat die Fortbildung gekostet, eine Investition, die er nicht bereut. „Der Grillboom hält weiter an und viele Kunden haben ganz gezielte Wünsche. Da wäre es unglücklich, wenn mich jemand nach Stücken wie Piciana oder Wagyu fragt und ich ahnungslos die Schultern zucken muss“, sagt Eisele.

Sternekoch zeigt Zubereitungsmöglichkeiten

Nicht nur mit seltenen Fleischsorten haben die 20 Fortbildungsteilnehmer sich beschäftigt. Auch Ethik, Tierhaltung, Schlachtung und Veredelungsmethoden wie „Whisky Aged“ gehörten zum Unterricht. „Ganz begeistert war ich vom Besuch bei einem Sternekoch, der uns Zubereitungsmöglichkeiten gezeigt hat.“ Für sich entdeckt hat der Ostracher dabei die Methode des Sous-vide – das Garen im Vakuumbeutel bei relativ niedrigen Temperaturen von weniger als 100 Grad Celsius. „Das habe ich sofort zuhause ausprobiert und schon viel damit experimentiert.“

Von seinen Kunden hört Eisele nicht nur das Interesse an besonderen Fleischstücken, sondern auch den Wunsch nach Regionalität. „Wir achten schon seit vielen Jahren auf die Tierhaltung und kurze Transportwege. Von jedem Stück Fleisch können wir genau nachvollziehen von welchem Hof es kommt.“ Die getöteten Tiere werden grob ausgebeint an den Betrieb in Ostrach geliefert. „Die Weiterveredelung wie Reifung und Zubereitung findet komplett hier statt.“ Gefragt sei weiterhin „dry aged“ Fleisch. Dabei wird die Ware am Stück luftgetrocknet und nicht etwa wie im Vakuumbeutel nass gereift. „Für Rind ist diese Methode schon sehr bekannt, aber auch für Schwein kommt es langsam auf“, sagt der Metzgermeister.

Mit dem Fleischsommelier hofft der 44-Jährige auch auf ein besseres Image seines Berufes. „Den Metzger stellt man sich immer noch blutverschmiert vor, aber der Beruf hat auch sehr viel mit Genuss und Lebensmittelqualität zu tun.“ Aber auch mit dem neuen Titel will Eisele seinem Konzept aber treu bleiben und nur auf Wochenmärkten vor allem im Bodenseeraum und in Ravensburg präsent sein. „Mein Vater hat das Unternehmen vor 45 Jahren mit diesem Ansinnen gegründet und das läuft für uns und unsere 20 Mitarbeiter gut so.“