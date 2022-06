72-Jähriger und 84-Jährige prallen zusammen

Sachschaden in Höhe von etwa 8500 Euro ist am Montagmittag bei einem Verkehrsunfall in der Altshauser Straße an der Kreuzung Reinholdstraße entstanden. Beim Überqueren der Kreuzung von der Altshauser Straße in die Hohenzollernstraße kollidierte der 72-jährige Fahrer eines Opel mit der 84 Jahre alten Fahrerin eines Toyota, die ihrerseits bereits im Begriff war, nach links in die Reinhold-Frank-Straße abzubiegen. Beide Unfallbeteiligten blieben bei dem seitlichen Zusammenstoß unverletzt und konnten nach der Unfallaufnahme ihre Fahrt nach Hause, beziehungsweise bis zur nächsten Werkstatt fortsetzen.