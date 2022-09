70er Fest in Ostrach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zu einem Wiedersehen trafen sich der Jahrgang 1952 und die Klassenkameraden/innen in Ostrach. In der Kapelle in Jettkofen gab Franz Wohlfahrt zur Einstimmung einen passenden Impuls für den Tag. Es wurde an die verstorbenen Jahrgänger gedacht und für jeden eine Kerze angezündet. Im Zunftheim der Bauzemeckzunft gab es zum Empfang eine Bewirtung. Die Führung „Dorfgeplauder mit der Pfarrhauserin Agnes“ war aufschlussreich. In Härle’s Hofcafé gab es weiter Gelegenheit zum Austausch. Gut bewirtet klang der Tag im Gasthaus Adler in Jettkofen aus. Foto: Klara Mahlenbrey