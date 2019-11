69-Jähriger flüchtet nach Unfall

Die Polizei hat in einem Fall von Unfallflucht ermittelt, die am Dienstagabend gegen 18 Uhr von einem 69-jährigen Autofahrer an der Einmündung Landesstraße 194/Kreisstraße 8242 begangen worden ist. Der Mann hatte laut Polizeimeldung die Kreisstraße von Magenbuch kommend in Richtung L 194 befahren und kurz vor der Einmündung aus noch unbekannten Gründen auf der dortigen Verkehrsinsel ein Verkehrszeichen überfahren. Ohne sich um den Fremdschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Mann weiter. Da allerdings an der Unfallstelle das Kennzeichen des Fahrzeuges liegenblieb, gelang es der von einem Zeugen verständigten Polizei, den verantwortlichen Autofahrer zu ermitteln, der sich nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle zu verantworten hat.