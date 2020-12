44-Jähriger baut Unfall unter Alkohol

Einen Unfall unter Alkoholeinfluss hat ein 44-jähriger Mitsubishi-Fahrer auf der Landesstraße 280 verursacht. Mit umgerechnet über 1,5 Promille lenkte er seinen Auto gegen den Bordstein, so dass der Auto so stark beschädigt wurde und nicht mehr fahrbereit war. Zudem wurde festgestellt, dass der Tatverdächtige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und in seinem Auto eine Anscheinswaffe mitführte. Das Auto musste abgeschleppt werden. Auf den Tatverdächtigen kommen nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoß gegen das Waffengesetz zu.