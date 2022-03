40-Jähriger nimmt 33-Jährigem die Vorfahrt

Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 9 Uhr an der Kreuzung Hauptstraße/Sigmaringer Straße ereignete. Das teilt die Polizei in einer Meldung mit. Beim Einbiegen von der Sigmaringer Straße in die Hauptstraße übersah der 40-jährige Fahrer eines Seat offensichtlich den 33-jährigen Fahrer eines Skoda, der auf der Hauptstraße Vorfahrt hatte. Im Kreuzungsbereich erfasste der Seat den Skoda mit seiner Fahrzeugfront auf der linken Fahrzeugseite. Beide Beteiligten blieben bei der Kollision glücklicherweise unverletzt.