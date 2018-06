38-Jähriger erleidet Schlüsselbeinbruch

Einen Schlüsselbeinbruch hat ein 38-jähriger Autofahrer am Samstagabend gegen 20.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 288 bei Ostrach erlitten. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Eine19-jährige Autofahrerin war auf der Landesstraße von Unterweiler Richtung Ostrach unterwegs. Kurz vor der Abzweigung nach Laubach geriet sie auf einem abschüssigen Streckenabschnitt in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur. An dieser Stelle war die Fahrbahn nach Angaben der Polizei glatt. Sie prallte mit dem entgegenkommenden Autofahrer zusammen. Neben dem 38-Jährigen wurde auch die junge Frau im Krankenhaus behandelt. Sie erlitt einen Schock. Den Gesamtsachschaden gibt die Polizei mit rund 10 000 Euro an. Das nicht mehr fahrbereite Auto der 19-Jährigen musste abgeschleppt werden.