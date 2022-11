30. Fanfest der Schlagermusik

Die Tanzkapelle Tamburin feiert am Sonntag, 1. Dezember, ab 11 Uhr in der Buchbühlhalle in Ostrach ihr 30. Fanfest. Mit dieser traditionellen Veranstaltung möchten sich Reinhold und Erhard Hospach sowie ihre Fan-Club-Leiterin Klara Mahlenbrey laut Mitteiluing bei allen Fans, Freunden, Veranstaltern und Gönnern für ihre treue Unterstützung über drei Jahrzehnte bedanken.

Die Sänger und Musiker aus Inneringen werden die Besucher mit volkstümlichen Schlagermelodien und vorweihnachtlichen Liedern unterhaltsam durch den Tag begleiten. Stargäste der Veranstaltung wird die Schlagerformation „Rudi Bartolini und die Muntermacher“ aus Vorarlberg sein, welche mehrmals erfolgreich am Grand-Prix der volkstümlichen Musik teilgenommen hat.

Bartolini versteht es laut Vorschau, durch seine professionelle wie auch vielseitige Präsentation die Freunde der volkstümlichen Schlagermusik zu begeistern. Gemeinsam mit seinen Muntermachern wird er eine abwechslungsreiche Mischung seiner erfolgreichsten Schlagermelodien präsentieren. Harry Benkler wird mit Akkordeon, Trompete und Posaune das volkstümliche Musikprogramm bereichern.

Das Musikprogramm in der Buchbühlhalle beginnt gegen 12.30 Uhr. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.