21-Jähriger beleidigt und bespuckt Polizisten

Nachdem ein 21-Jähriger im Bereich des Rathauses mit Flaschen um sich geworfen hatte und schon mehrfach aufgrund seiner Alkoholisierung vom Fahrrad gefallen ist, haben Anwohner die Polizei verständigt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeimeldung am Montag kurz nach 21 Uhr. Die Beamten trafen den Mann in der Wilhelmsdorfer Straße in Ostrach mit seinem Rad an und überprüften ihn.

Da der 21-Jährige die Polizisten nicht nur beleidigte und bespuckte, sondern auch mehrfach versuchte, sich selbst zu verletzen, mussten sie ihn mit Handschließen fesseln. Nachdem sie bei dem Mann im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe veranlasst hatten, brachten sie ihn in eine Fachklinik.