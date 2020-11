20-Jähriger verletzt sich bei Unfall

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist laut Polizeimeldung vermutlich die Ursache für einen Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Magenbuch und Levertsweiler gewesen. Hierbei wurde ein 20-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Der junge Mann erkannte eine Rechtskurve zu spät und kam bei schlechter Sicht (Dämmerung und Nebel) nach links von der Fahrbahn ab, wo er im angrenzenden Reichenbach zum Stehen kam. Der Peugeot 207, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstand, musste durch die Feuerwehr geborgen und vom Abschleppdienst abtransportiert werden. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

