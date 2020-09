17-jährige Künstlerin wird Bundessiegerin

Die 17-jährige Soley Bärmann aus Ostrach-Ochsenbach ist Bundessiegerin beim Kunstwettbewerb „jugend creativ“ der Volks- und Raiffeisenbanken. Sie hat sich gegen 541 000 Teilnehmer aus ganz Deutschland durchgesetzt und zählt somit zu den besten Nachwuchskünstlern bundesweit.

Insgesamt wurden dieses Jahr bei der 50. Auflage des Wettbewerbs 36 Bundespreise in den verschiedenen Altersklassen und Kategorien, insbesondere in Bild und Kurzfilm verliehen – allein neun Preisträger stammen aus Baden-Württemberg. Sie haben nach Meinung der Jury das diesjährige Thema „Glück ist ...“ am besten kreativ umgesetzt. Alle Bundespreisträger können sich auf einen einwöchigen Kreativ-Workshop an der Ostsee freuen und dort ihre Fähigkeiten unter professioneller Anleitung weiterentwickeln.

Soley Bärmann wurde für ihr Bild „Glück ist.“ ausgezeichnet. Auf dem Bild ist eine aufwendig dunkel gekleidete Dame zu sehen. Der Kopf ist umrahmt mit einem Kranz aus grünen Dollarnoten. Vor ihr sitzt eine goldene Glückskatze, die winkt. Goldene Girlanden und Luftballons schweben vor dem blauen Hintergrund. Und doch blickt die Dame ernst, wirkt fast bedrückt und scheint nicht besonders glücklich zu sein. Soley Bärmann hat das Bild bei der Volksbank Altshausen eingereicht.

Die offizielle feierliche Preisübergabe für die besten Nachwuchs-Talente aus Baden-Württemberg fand am Samstag, 26. September, im Europa-Park in Rust statt. Stellvertretend für die Volks- und Raiffeisenbanken ehrte der Baden-Württembergische Genossenschaftsverband (BWGV) die Bundessieger sowie die insgesamt 77 Landessieger.

„Der Wettbewerb ‚jugend creativ‘ zeigt eindrucksvoll, was nachhaltiges Engagement bedeutet“, betont BWGV-Präsident Roman Glaser anlässlich der Preisverleihung und stellt heraus. „Seit nunmehr fünf Jahrzehnten tragen die Genossenschaftsbanken zur Kreativitätsförderung von Kindern und Jugendlichen bei und unterstützen damit auch die Schulen in ihrem Bildungsauftrag. In Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche ist kreatives Denken gefragter denn je. Und bei der Preisverleihung in Rust lobte Alexandra Hense vom BWGV: „Die Schüler haben das Thema ‚Glück ist...‘ in beeindruckender Weise kreativ umgesetzt. Unser Dank gilt insbesondere auch allen Lehrkräften im Land, die so viele Kinder und Jugendliche dazu motivieren konnten, sich kreativ mit den vielen Facetten des Glücks auseinanderzusetzen.“

Seit der ersten Wettbewerbsrunde 1970 wurden 90 Millionen Wettbewerbsbeiträge international eingereicht. Damit ist der Jugendwettbewerb der größte seiner Art weltweit und aus der Jugend- und Kulturförderung nicht mehr wegzudenken. Am jetzigen Jubiläumswettbewerb haben 651 000 Kinder und Jugendliche aus sieben europäischen Ländern teilgenommen – 541 000 allein aus Deutschland. Auch der Südwesten war gut vertreten: Knapp 50 000 kreative Bild- und Videobeiträge sind bei baden-württembergischen Volks- und Raiffeisenbanken eingereicht worden. Auslöser für die Gründung von „jugend creativ“ war die Mondlandung im Jahr 1969. Diese Sensation nahmen die Genossenschaftsbanken zum Anlass und lobten 1970 den ersten Internationalen Jugendwettbewerb „jugend creativ“ zum Thema „Starte mit ins Weltall“ aus. Schauspielerin Iris Berben, Schirmherrin der Jubiläumsrunde, betonte: „Der Jugendwettbewerb ist ein vorbildliches Modell gesellschaftlichen Engagements, welches das europäische Miteinander fördert und für junge Menschen greifbar macht. Ich habe diese Schirmherrschaft für die Initiative aus Überzeugung übernommen und ich wünsche mir mindestens 50 weitere Wettbewerbsrunden, die noch folgen werden, in denen sich Kinder und Jugendliche kreativ ausleben können."

Ganz in diesem Sinne startet am 1. Oktober bereits die nächste – nunmehr 51. Wettbewerbsrunde, die das Thema „Bau Dir Deine Welt“ haben wird. Beteiligen können sich Schüler der 1. bis 13. Klasse sowie Jugendliche bis maximal 20 Jahre, die nicht mehr die Schule besuchen.