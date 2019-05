15000 Euro Schaden nach Zusammenstoß

Die 23-jährige Fahrerin eines Audi ist am Freitagnachmittag gegen 13.15 Uhr die Kreisstraße aus Richtung Hahnennest in Richtung Waldbeuren gefahren. Sie bog an der Kreuzung der Landesstraße 280 mit der Kreisstraße nach links auf die Landesstraße in Richtung Spöck ein. Beim Abbiegen missachtete sie den Vorrang der aus Richtung Waldbeuren entgegenkommenden 21-jährigen Fahrerin eines Peugeot, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Autos kam. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro. Verletzt wurde niemand.