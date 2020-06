13-Jährige beim Klettern schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber ist am Montagabend gegen 19 Uhr über Ostrach geflogen. Das teilt die Polizei mit. Der Grund dafür war ein Unfall einer 13-Jährigen. Sie rutschte beim Überklettern eines Zaunes in der Altshauser Straße ab und blieb mit der Hand an einem Zaunelement hängen. Sie erlitt dadurch eine großflächige und tiefe Wunde, aufgrund derer das Mädchen mittels Hubschrauber schnellstmöglich in eine Klinik gebracht wurde. Der nahegelegene Skaterplatz musste zwecks Landung des Hubschraubers kurzzeitig gesperrt werden.