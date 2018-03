Überholmanöver: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen eines gefährlichen Überholmanövers, das sich am Samstag gegen 10.30 Uhr auf der Landstraße 286 bei Ostrach Wangen ereignet hat. Ein schwarzer Ford S-Max war auf der Landtraße von Ostrach in Richtung Bernweiler unterwegs. Auf Höhe der Fußgängerbrücke bei Ostrach-Wangen wurde laut Polizeibericht ein entgegenkommender Lastwagen von einem dunklen Geländewagen sehr riskant überholt. Der Fordfahrer musste seinen Wagen stark abbremsen und geriet deshalb ins Schleudern. Die Insassen wurden dabei leicht verletzt. Letztlich hielten beide Fahrzeuge an, wobei der Fahrer des Geländewagens noch vor Gesprächsaufnahme einfach weiterfuhr. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter Telefon 07581/4820 in Verbindung zu setzen.