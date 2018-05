Ökomobil besucht die Grundschule Burgweiler

Das Ökomobil bringt in ganz Baden-Württemberg Schulklassen die Natur näher. Zum ersten Mal machte es auch Station in Burgweiler. Nach einem kleinen Aufwärmspiel, um die Gemeinschaft zu fördern, durften die Grundschüler endlich in das Ökomobil einsteigen. Gleich ging es auch schon an die ersten Aufgaben.

Mit Begeisterung machten sich die Kinder in Gruppen auf, verschiedene Tiere (Spinnen, Käfer, Schnecken, ein kleiner Molch, Ameisen…) im Waldboden zu sammeln. Anschließend durfte jedes Kind am „eigenen“ Mikroskop, sein Tier anschauen. Wie bei richtigen Forschern wurde das Tier bestimmt und abgezeichnet. Dazu gab es natürlich auch eine Forscherurkunde.