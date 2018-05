Umzug führt zur Party in die Schmeienhalle

Klein aber fein haben die örtlichen Narren von Sigmaringens idyllischem Ortsteil Oberschmeien am Fasnetssonntag eine nachmittägliche Fasnetsparty in der Schmeienhalle gefeiert. Zuvor hatte ein kleiner Umzug durch das Dorf die am Straßenrand stehenden Besucher eingesammelt und mit in die Halle geführt.

Ausrichter der Veranstaltung war die Musikkapelle „Harmonie“ Oberschmeien unter der Führung von Jürgen Kleiner und Alexander Mania. Die Ledigen des Dorfes führten den Zug mit von jungen Damen besetzten Bräutelstangen an, gefolgt von einer bunten Schar Musiker, dirigiert von der musikalischen Leiterin des Vereins, Stefanie Hoch. An der Kuchentheke staunte so mancher Besucher über die Kuchen und Torten, die laut Aussagen des „Thekenpersonals“ allesamt selbstgebacken waren. Die Damen des Musikvereins bewiesen damit, dass sie mehrfach begabt sind. „Wir sind Musik“, stand auf der Rückseite ihrer Shirts – ihre Kuchen waren das ohne Frage auch – für den Gaumen. (sgr)