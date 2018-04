Sänger aus Schmeien und Stanzeln singen gemeinsam

Zum Frühlingsfest hat der Männergesangverein Schmeien am Wochenende in die Festhalle nach Oberschmeien eingeladen. Dabei hatte Andreas Janz als neuer Vorsitzender einen gelungenen Einstand in seine Amtsperiode. In der Schmeientalhalle war so gut wie kein Platz mehr frei. Mit einem eigens für diesen Abend geschriebenen Gedicht untermalte Janz seine Begrüßung.

Zuvor hatte der Männergesangverein Schmeien unter der musikalischen Leitung von Richard Fischer den musikalischen Reigen eröffnet. Mit „Tebje Pajom“ zeigten die 26 Männer gleich, was für eine Stimmgewalt in ihnen steckt. Eine kleine musikalische Reise kündigte Wilhelm Reiser an. Mit Liedern aus Ungarn und Kroatien konnten sich die vielen Besucher in eine frühlingshafte Stimmung versetzen. Es war beeindruckend, zu welchen Leistungen Richard Fischer seine Sänger motivieren konnte. Am Flügel wurde der Chor von Ursula Jankowski begleitet.

Werner Winkler, der Bezirksvorsitzende des Sängerbezirks Sigmaringen, schloss sich Dankesworten von Sigmaringens Bürgermeister Thomas Schärer an. Ihm oblag es, anschließend eine besondere Ehrung vorzunehmen: Für 60 Jahre aktive Zugehörigkeit bat er Gerhard Schütz und für 40 Jahre Peter Westhauser auf die Bühne. Für solch eine lange Gesangstätigkeit wurden Schütz und Westhauser mit der jeweiligen Sängernadel und Urkunde ausgezeichnet. Beide erhielten vonseitens des Vereins noch ein Präsent.

Im Anschluss an die Ehrungen kamen die Gäste aus Starzeln auf die toll geschmückte Bühne, die zur Unterstützung angereist waren. Wilhelm Schuler, der Chorleiter des gemischten Chor Starzeln, begann seinen Auftritt mit einer wahrhaftigen erfrischenden Weise, mit „Viele verachten die edle Musik“ nach einem Satz von Gottfried Walter, was den Spaß am Singen bei den Männern und Frauen in den Vordergrund rückte. Der Funke war, genau wie beim Männergesangverein Schmeien, gleich aufs Publikum übergesprungen. Mit Liedern von Hubert von Goisern und Amanda Brown ging die Reise weiter in die Schlagerwelt. Abschließend für den ersten Auftritt begrüßte der gemischte Chor mit „Grüß Gott, du schöner Maien“ den Frühling.

Nach einer kurzen Pause eröffnete die Männer und Frauen den zweiten Teil des Abends. Gabi Schuler, die Sprecherin, zeigte einige Gemeinsamkeiten der beiden Chöre auf. Schließlich schloss sich die Lücke mit Fritz Diebold, der als gebürtiger Starzeler im Männerchor Schmeien singt und diese Sängerfreundschaft ins Leben rief.

Er moderierte auch den zweiten Auftritt der Gäste an. „Die launige Forelle“ in fünf Variationen stellte die Sänger vor eine große Herausforderung. Immer wieder der gleiche Text zu jeweils verschiedenen Melodien hatte Schuler einstudiert. Präzise und gekonnt stellten die Männer und Frauen diese Variationen dar.

Zugabe gefordert

Mit einer geforderten Zugabe verabschiedete sich der Gemischte Chor Starzeln von den begeisterten Zuhörern. Der Männergesangverein Schmeien konnte sich für seinen zweiten Auftritt Unterstützung instrumentaler Art holen. Am Bass überzeugte Werner Flaisch, am Cajon Mathis Hoheisel, an der Gitarre Werner Köhler und am Flügel Ursula Jankowski. Sie gaben den folgenden Stücken die notwendige musikalische Stütze.

Wiederum Wilhelm Reiser war es, der die entsprechende Ansagen zu den Stücken machte. Die Reise ging diesmal in die Schlagerwelt. Wohlbekannte Lieder wie „Im Wagen vor mir“ und „Ein Freund, ein guter Freund“ begeisterten. Mit Zugabe-Rufen belohnten die Gäste in der Halle den Auftritt. Dem kam der Männerchor sehr gerne nach und bat abschließend die Gäste aus Starzeln zu einem gemeinsamen Lied auf die Bühne. Wilhelm Schuler leitete den gigantischen Chor und gab den Ton und Takt zu „Neigen sich die Stunden“ an. Mit abschließenden Dankesworten von Andreas Janz, ließ er alle Helfer rund um das gelungene Frühlingsfest auf die Bühne kommen und überreichte Allen je eine Blume als Dankeschön.