Nachwuchs des VfB Stuttgart kommt nach Oberndorf

Am ersten August-Wochenende, vom 5. bis 7. August, findet im Oberndorfer Neckarstadion das internationale U19-Fußballturnier statt. Dieses Mal in seiner 23.Auflage. Das Teilnehmerfeld kann sich in diesem Jahr wieder sehen lassen.

Anlässlich einer Pressekonferenz stellte Turnierorganisator Oliver Hauer jetzt das Teilnehmerfeld vor, dass in diesem Jahr wieder aus acht Mannschaften (vier aus dem Ausland) besteht. In der Gruppe A spielt neben Dauergast SC Freiburg (zum 22. Male dabei) erstmals der Nachwuchs des kroatischen Renommierklubs Dinamo Zagreb, der in den vergangenen Jahren Seriensieger in dieser Altersstufe im eigenen Land gewesen ist. Zahlreiche Jugend- nationalspieler gehören Dinamo Zagreb an. Die A-Nationalmannschaft Kroatiens spielte bei der jüngsten Europameisterschaft eine gute Rolle, unterlag im Achtelfinale dem späteren Europameister Portugal knapp 0:1 nach Verlängerung.

Inter peilt Titelverteidigung an

Erstmals seit sechs Jahren Abstinenz ist wieder der Nachwuchs des VfB Stuttgart dabei. „Wir freuen uns natürlich, dass es endlich wieder mit einer Teilnahme des VfB geklappt hat. Neben dem SC Freiburg und unserem Team Schwarzwald birgt der VfB aufgrund der regionalen Komponente einfach für viele Zuschauer“, ist Hauer überzeugt, unabhängig davon, dass die Profis in die zweite Bundesliga abgestiegen sind.

Komplettiert wird die Gruppe A vom italienischen Spitzenklub Inter Mailand, der als Titelverteidiger ins Rennen geht und auch dieses Mal mit vielen Spielern antreten wird, die schon Profiverträge in den Taschen haben.

Die Gruppe B wird angeführt vom Nachwuchs des brasilianischen Topklubs International Porto Alegre. Aus deren Talentschmiede entstammen brasilianische Nationalspieler wie Falcao, Lucio oder Dunga, der zuletzt auch Nationaltrainer Brasiliens war. Porto Allegre war schon Weltpokalsieger, zudem mehrfacher brasilianischer Meister und südamerikanischer Pokalsieger.

Aus England kommt der FC Everton, der im vergangenen Jahr Dritter in Oberndorf wurde und in diesem Jahr den Turniersieg anpeilt. Wayne Rooney stammt aus dem Nachwuchs der „Toffies“, wie der FC Everton genannt wird. Ebenfalls in der GruppeB ist der Nachwuchs des Bundesligisten FSV Mainz 05 dabei. Der Nachwuchs der Rheinhessen spielte im vergangenen Jahr ein überragendes Turnier und wurde erst im Finale von Inter Mailand gestoppt. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld vom Team Schwarzwald, das zum zehnten Male dabei ist.

Spieler aus vier Landkreisen

„Im vergangenen Jahr war das Team Schwarzwald die große Überraschung und wurde Vierter. Ich hoffe, dass unsere Auswahl auch in diesem Jahr eine gute Rolle spielen wird und zudem viele Zuschauer anzieht“, ist die Hoffnung von Hauer durchaus begründet – zumindest was das Zuschauerinteresse betrifft. Das Team Schwarzwald setzt sich aus Spielern aus den Landkreisen Rottweil und Tuttlingen, dem Zollernalbkreis und dem Schwarzwald-Baar-Kreis zusammen und wird von Ex-Profi Edmund Rottler (Obereschach) und Elmar Forn (Gosheim) betreut.