FC Barcelona Favorit in Oberndorf

Zum Jubiläum nur das Beste: Den Verantwortlichen des internationalen U19-Fußballturniers in Oberndorf ist es gelungen, für die 25. Auflage ein namhaftes Teilnehmerfeld zusammenzustellen. Neben drei deutschen Spitzenteams vervollständigen Topmannschaften aus Italien, Spanien, England und Österreich und das heimische Team Schwarzwald das Feld.

Das Turnier startet am Freitag mit den Vorrundenspielen, die am Samstag fortgesetzt werden und am Sonntag stehen dann die Halbfinal-, Platzierungs- und das Endspiel an. Gespielt wird im Oberndorfer Neckarstadion.

Seit der ersten Austragung im Jahr 1993 nahmen Spitzenmannschaften aus beinahe 30 verschiedenen Ländern und Verbänden und fünf Kontinenten teil.

Auch in diesem Jahr kann sich das Achter-Teilnehmerfeld sehen lassen. In der Gruppe A spielt der letztjährige Turniersieger und Serienteilnehmer SC Freiburg (1:0 im Finale gegen den FSV Mainz 05) mit. Dazu der Nachwuchs des englischen Spitzenteams Tottenham Hotspurs, zudem Red Bull Salzburg, dass mit seiner U19-Mannschaft im vergangenen Jahr die UEFA-Youth-League (vergleichbar mit der Champions-League der Profis) gewann. Die Gruppe A vervollständigt das heimische Team Schwarzwald, dass in seinen Reihen Nachwuchsspieler des SV Zimmern, des VfB Bösingen, des FC 08 Villingen und der TSG Balingen hat. Im vergangenen Jahr überraschte das Team Schwarzwald mit dem vierten Platz, unterlag im Spiel um Platz drei Dinamo Zagreb mit 0:3.

Noch stärker ist die Vorrundengruppe B einzuschätzen. Als Favoriten gilt der FC Barcelona, der sich mit seiner U19 in diesem Jahr den Titel bei der UEFA-Youth-League sicherte und im spanischen Fußball zur absoluten Spitzenklasse im Nachwuchsbereich zählt. Gleiches gilt für den aktuellen italienischen U19-Meister, den Nachwuchs von Inter Mailand. Aber auch die beiden deutschen Teilnehmer in der Gruppe B sind nicht zu verachten. Das sind der FC Schalke 04, der amtierende deutsche Vizemeister bei der U19, und der Nachwuchs des FSV Mainz 05, der schon viele Jahre in Oberndorf am Start ist.

Der Turnierplan des 25. internationalen U19-Turniers in Oberndorf im Überblick:

Freitag, 3. August:

SC Freiburg – Tottenham Hotspurs (16 Uhr); FSV Mainz 05 – FC Barcelona (17 Uhr); Inter Mailand – FC Schalke 04 (18 Uhr); Team Schwarzwald – RedBull Salzburg (19 Uhr).

Samstag, 4. August:

RedBull Salzburg – SC Freiburg (10.30 Uhr); Tottenham Hotspurs – Team Schwarzwald (11.30 Uhr); FC Schalke 04 – FSV Mainz 05 (12.30 Uhr); FC Barcelona – Inter Mailan (13.30 Uhr); ab 14.30 Uhr Trainerinterview im Stadion; SC Freiburg – Team Schwarzwald (14.45 Uhr); Tottenham Hotspurs – RedBull Salzburg (15.45 Uhr); Inter Mailand – FSV Mainz 05 (16.45 Uhr); FC Schalke 04 – FC Barcelona (17.45 Uhr).

Sonntag, 5. August:

Erstes Halbfinale: Erster Gruppe A – Zweiter Gruppe B (9.45 Uhr); Zweites Halbfinale: Erster Gruppe B – Zweiter Gruppe A (11 Uhr); Spiel um Platz sieben: Vierter Gruppe A – Vierter Gruppe B (12.15 Uhr); Spiel um Platz fünf: Dritter Gruppe A – Dritter Gruppe B (13.30 Uhr); Spiel um Platz drei: Verlierer Halbfinale eins – Verlierer Halbfinale zwei (14.45 Uhr); Endspiel: Sieger Halbfinale eins – Sieger Halbfinale zwei (16 Uhr). Sofort nach dem Endspiel findet die Siegerehrung im Stadion statt.