Zum Schluss erklingen klassische Weihnachtslieder

Zur Einstimmung auf Weihnachten haben sich viele Mitwirkende und Zuhörer am Sonntag zum Weihnachtssingen in der Kirche St. Mauritius in Neufra versammelt. Abgerundet wurde der Abend durch besinnliche Worte von Pastoralreferent Matthias Kopp und ein gemütliches Beisammensein im Pfarrheim.

Eine Abordnung des örtlichen Musikvereins mit Dirigent Michael Heinzelmann eröffnete den Abend mit dem Weihnachtsklassiker „Mary’s boy child“ von Boney M. Bürgermeister Reinhard Traub, der seit gut einem halben Jahr die Neufraer Musiker selbst aktiv an der Trompete verstärkt, brachte mit seinem Sohn Linus am Schlagzeug weitere familiäre Verstärkung mit, da Stammschlagzeuger Werner Fink krankheitsbedingt hatte absagen müssen.

Nach der Begrüßung durch den Bürgermeister, der von dem positiven Einfluss der Musik auf den Mensch sprach, gaben die jungen Nachwuchsmusikerinnen Alena Schmitz und Sarah Türk ihr Debüt als Querflöten-Duo. Unterrichtet werden die beiden von Lisa Blatter. Es folgten weitere beschwingte und besinnliche Lieder des Musikvereins.

Der Krümelchor unter der Leitung von Constanze Rommel, die ihre Kinder an der Geige begleitete, sang beherzt und inbrünstig „Sage, wo Bethelehem ist“, „Jingle Bells“, „Komm mit nach Bethlehem“ und „Feliz Navidad“. Eine Abordnung des Chors Impuls gab unter der Leitung von Regina Schosser mit „Heilige Nacht“, „O Come all ye faithfull“ und „Ding Dong merrily on high“ eine Kostprobe aus dem weihnachtlichen Repertoire. Abschließend sangen alle Kirchenbesucher gemeinsam, begleitet vom Musikverein, klassische deutsche Weihnachtslieder, darunter „O du fröhliche“ und „Stille Nacht, Heilige Nacht“.