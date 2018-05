Zehn Guggemusiken musizieren in Neufra

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Guggenmusik „Nuifram’r Blooggoischt’r“ haben die Burgnarren Neufra ihre Guggenmusik mit einem Jubiläumswochenende gefeiert. Die Burgnarren Neufra wurden 1984 gegründet und bestanden aus den Gruppen „Burgherren“, „Henker“ sowie der größten Gruppe, den „Burggeistern“.

Einige Jahre später gründete sich eine Schalmeiengruppe, die sich jedoch nach wenigen Jahren wieder auflöste. Doch mit der Zeit waren es die Burgnarren leid, ohne eine musikalische Begleitung zu den Umzügen zu fahren, und so gründeten sie eine Musikgruppe. Im Jahre 1998 fanden sich 25 Musiker zusammen, um eine Guggenmusik ins närrische Leben einzubinden. Die Geburtsstunde der „Guck a Museg“, später umbenannt in „Nuifram’r Blooggoischt’r“ hatte geschlagen. Doch wer sollte die musikalische Leitung übernehmen? Roland Leitermann fand sich bereit dazu, die Guggenmusik musikalisch aufzubauen.

Anfangs in einem Clown-Kostüm wurde später das bis heute vielen bekannte Kostüm angeschafft. Es mussten die Instrumente gekauft und den Guggen das Musizieren darauf beigebracht werden. Die Noten wurden lange von Roland Leitermann selbst geschrieben und einstudiert, heute werden die Noten gekauft, da das Niveau jährlich zunahm und somit auch das Notenschreiben sowie das Transponieren in verschiedene Stimmen sehr Zeitintensiv wurde. Man beschloss, weitere Interessenten mit aufzunehmen, und so wuchs die Guggenmusik zeitweise auf 48 Musiker.

Altersdurchschnitt liegt bei 32 Jahren

Aktuell bestehen die „Nuifram’r Blooggoischt’r“ aus 28 Musikern mit einem Altersdurchschnitt von etwa 32 Jahren. Die Guggenmusik beginnt im September mit den Proben und pausiert ab dem Aschermittwoch wieder. „Interessenten sind immer gerne willkommen und könnten im ersten Jahr schon mitspielen, sofern der Ehrgeiz fürs Proben da ist“, sagt Roland Leitermann.

Das Jubiläumswochenende startete mit einem Nachtumzug durch das Wohngebiet „Wiesental“, an dem 35 Gastzünfte teilnahmen. Im Anschluss fand bis in die frühen Morgenstunden buntes Treiben in der Halle sowie im Barzelt statt.

Der Samstag stand ganz im Zeichen der Guggenmusik. Mit dem bereits über weite Grenzen hinweg bekannten Guggentreffen „Guggabeats“ feierten die „Nuifram’r Blooggoischt’r“ musikalisch ihr Jubiläum. Es spielten insgesamt zehn Gastguggen, die gekonnt die Halle zum Beben brachten. Unter den Gästen waren die Guggen aus Leibertingen, die Bärafetzer Sonnenbühl, die Hannäbler Gugga Albstadt, die Granada Fetza aus Deizisau, die Stoabeisser aus Worndorf, das Projekt BAXS, die Blächle Butzer aus Albstadt, die Inschdromendaquäler aus Blaustein, die Bockdobel Pfuper aus Deilingen sowie die Gassahuber aus Herrenberg. „Insgesamt war das ein Fest, das sicherlich noch lange in Erinnerung bleibt“, ist sich Roland Leitermann sicher.