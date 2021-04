Windrad in Burladingen soll bis 2023 in Betrieb gehen

Im Genehmigungsverfahren für das Vorhaben „Windpark Burladingen“, beantragt durch die EnBW Windkraftprojekte GmbH aus Stuttgart, hat die Gemeinde in den derzeit laufenden Untersuchungen zur Umweltverträglichkeit (Scoping-Verfahren) das Recht, auch ihre Sicht der Dinge darzulegen. Insbesondere der Grundwasserschutz liegt Bürgermeister Reinhard Traub am Herzen, wie er in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich machte.

Da die Gemeinde über eine eigene Quelle verfügt, ist es dem Rathauschef wichtig zu wissen, was bei einer Havarie passiert. „Denn es könnten Schmierstoffe und andere schädliche Materialien in den Untergrund gelangen“.

Diese Bedenken wie auch die Auswirkungen auf das Landschaftsbild will die Gemeinde Neufra in ihrer Stellungnahme an das Landratsamt Balingen einbringen.

Eine Fragerin aus dem Publikum, der der Rat die Erlaubnis gegeben hat, eine Anmerkung in der Sitzung vorzutragen, wollte wissen, ob eine Öffentlichkeitsbeteiligung in Sachen Windpark geplant ist, was der Bürgermeister bejahte.

Allerdings teilte das Landratsamt im Anschreiben an die Gemeinde mit, dass Scoping-Unterlagen zur Information der Öffentlichkeit während des Verfahrens auf der Internetseite des Landratsamts eingestellt sind, die Möglichkeit, sich zu äußern, bestehe aber für die Öffentlichkeit nicht.

Fünf Kilometer Entfernung

Für das von der EnBW Windkraftprojekte beantragte Projekt ist bei einer Vorprüfung durch das Landratsamt Zollernalbkreis festgestellt worden, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich ist, die der Vorhabenträger veranlassen und anschließend vorlegen muss.

Im Scoping-Verfahren werden Gegenstand, Umfang und Methoden der UVP besprochen und Inhalt, Umfang und Detailtiefe ermittelt, die die EnBW Windparkprojekte GmbH beizubringen hat.

Im Rahmen dieses Verfahrens ist neben anderen Behörden und Träger öffentlicher Belange auch die Gemeinde Neufra als Nachbargemeinde um Stellungnahme gebeten worden.

Rund fünf Kilometer trennen Neufra und seinen Teilort Freudenweiler von dem „Küche“ genannten Teilgebiet auf der Gemarkung Burladingen, wo fünf der insgesamt zehn Windräder des künftigen Windparks gebaut werden sollen.

166 Meter Nabenhöhe

Bis zum Jahr 2023 ist die Inbetriebnahme der Anlage geplant, die 56 Megawatt Strom produzieren wird. Die anderen fünf Windenergieanlagen, alle mit einer Nabenhöhe von 166 Metern und einer Einzelleistung von 5,6 Megawatt sollen auf den Teilgebieten „Ringelstein“ auf der Gemarkung Ringingen und „Telle“, Gemarkung Stetten, installiert werden. Den rechtlichen Rahmen steckt bei einem solchen Vorhaben das Bundes-Immissionsschutzgesetz ab, das dazu

dient, ein hohes Schutzniveau für die Umwelt zu erreichen. Dies umfasst den Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden und Wasser sowie die Atmosphäre. „Die Genehmigung setzt unter anderem voraus, dass öffentlich-rechtliche Vorschriften des Planungsrechts, Natur- und Artenschutzes, Baurechts, Immissionsschutzes Wasser- und Verkehrsrechts beachtet werden“, heißt es in den offiziellen Scoping-Unterlagen.