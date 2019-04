Wie ein Landwirt seine Nische findet

Joseph Dickreuter steht auf seinem Acker oberhalb von Neufra und blickt auf die Wintergerste, die aus der Erde sprießt. „Landwirt ist ein schöner Beruf und der sinnvollste überhaupt. Ein Weile mach’ ich noch weiter“, sagt der 62-Jährige.

Die Familie Dickreuter hat es sich so eingerichtet, dass es für sie passt. „Ich bin in Halbpension“, sagt der Landwirt und meint damit, dass er nur noch halb so viel arbeiten muss wie früher. Seine Frau Susanne, die als Lehrerin arbeitet, ist in „Vollpension“, wobei dieser Ausdruck auf einem Hof etwas irreführend ist. Die Dinkel-Bäckerei und den Wochenmarkt-Verkauf haben sie abgegeben und so können die beiden bei einer Tasse Kaffee im Wohnzimmer genüsslich erzählen, wie’s mit dem Hof angefangen hat.

1981 sind die Dickreuters auf der Suche nach einem landwirtschaftlichen Anwesen in Neufra fündig geworden. „Eigentlich bin ich ein Städter“, sagt Joseph Dickreuter, der in Reutlingen aufwuchs. Obwohl in seiner Ahnenreihe kein Landwirt auftaucht, entschied er sich für diesen Beruf. Bioland war von Anfang an das Ziel, also die Lebensmittelerzeugung ohne künstliche Beschleuniger wie Kunstdünger. „Das war damals exotisch, auch in Neufra“, sagt Joseph Dickreuter.

Klee-Anbau schont den Boden

Mit anderthalb Hektar fing er an, heute sind es um die 30. Im Branchenvergleich gilt er damit als Hobbybetrieb. Von Kunstdünger ausgelaugtes Land zurück auf ursprünglichen Ackerbau umzustellen, braucht Zeit und Geduld. In der Fruchtfolge baut Dickreuter immer wieder Klee an, um die Böden zu schonen. Der Ertrag ist nicht von heute auf morgen so wie ihn sich der Biolandwirt wünscht. Das Getreide der Dickreuters war von Anfang an der Dinkel, das schwäbische Korn schlechthin, das aus der Gegend fast verschwunden war. „Es gab kein Saatgut“, sagt Susanne Dickreuter. Deshalb wurde es aus der Schweiz importiert.

Das zweite Problem neben den geringeren Erträgen eines Biolandhofs ist die Vermarktung, die in den 1980er-Jahren nahezu unmöglich war. „Es gab niemanden, der das Korn wollte“, sagt Joseph Dickreuter. Mangels anderer Abnehmer verfütterte er es an seine Tiere und machte sich über die Direktvermarktung Gedanken. Auf diesem Wege entwickelte er die Bäckerei, die den Biolandhof heute wirtschaftlich trägt.

„Wegen seines hohen Eiweißgehalts lässt sich mit Dinkel gut backen“, sagt der Landwirt. Der Teig lasse sich ziehen wie ein Kaugummi. Anfangs wurde in der eigenen Küche gebacken und verkauft. „Unsere Küche war immer voll, als die Kunden am Samstag ihr Brot abholten.“ Und auf Wunsch wurde auch noch ein Espresso serviert.

Holzbackofen mit zwei Etagen

Stück für Stück wurde der Verkauf professionalisiert: Die Dickreuters gaben die Viehhaltung Anfang der 2000er-Jahre aus wirtschaftlichen Gründen auf. Deshalb musste die Bäckerei wachsen. Und sie wuchs. 2006 wurde der Holzbackofen mit zwei Etagen gebaut. Um den Absatz anzukurbeln, verkauften die Dickreuters ihr Brot in kaufkräftigen Städten wie Tübingen und Reutlingen. Bis heute steht ihr Verkaufswagen viermal in der Woche dort. Die Kunden kannte Joseph Dickreuter beinahe alle persönlich, denn 80 Prozent von ihnen kaufen regelmäßig. „Ihre Kinder sind mit unserem Brot groß geworden.“

Jetzt, wo er in Halbpension ist, witzelt der Landwirt, dass er selbst Mütterrente beantragen könnte. Da seine Frau ihr Berufsleben lang zu 100 Prozent im Schuldienst war, kümmerte er sich neben all den anderen Aufgaben auf dem Hof viel um seine beiden mittlerweile erwachsenen Kinder.

Über die Jahre nahm das Geschäft mit den Dinkelbackwaren eine Dimension ein, die der Familie ihr Auskommen sicherte, ohne dass sie sich ständig über neue Vermarktungsmöglichkeiten den Kopf zerbrechen musste. Fünfmal wöchentlich wird auf dem Dickreuter-Hof gebacken. Pro Woche verarbeitet die Bäckerin, die mittlerweile die Backstube umtreibt, 300 Kilogramm Mehl. Gemahlen wird das Korn in der Mühle in Honau. Joseph Dickreuter kann es, je nach Bedarf, palettenweise abholen.

Den Verkauf im eigenen Hofladen und auf den Wochenmärkten hat Silke Frech übernommen, sodass sich der Landwirt neben der Büroarbeit auf seinen eigentlichen Beruf konzentrieren kann. „Die Landwirtschaft ist ein Lebensstil“, sagt der 62-Jährige, setzt seine Mütze ab und blickt in die Weite der Schwäbischen Alb.