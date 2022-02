Wie Besitzer ihre Hunde vor Räude und Staupe schützen können

Vermutlich durch einen wildernden Hund ist am Killberg bei Neufra ein Reh ums Leben gekommen. Einmal mehr appellieren die Verantwortlichen deshalb an Hundehalter, ihre Tiere an der Leine zu führen. Tun sie das nicht, kann es auch für ihre Lieblinge gefährlich werden: Aktuelle Fälle von Fuchsräude und Staupe bergen auch ein Risiko für die Gesundheit der Hunde.

Das Reh am Killberg ist kein Einzelfall

Schon vor einem Jahr hatte ein Jäger nahe des Neufraer Ortsteils Freudenweiler ein stark verwundetes Reh entdeckt – vermutlich attackiert von einem streunenden Hund. Das Tier war so schwer verletzt, dass sich der Jäger gezwungen sah, es von seinem Leiden zu erlösen.

Etwa vier Wochen liegt der jüngste Fall zurück: Spaziergänger meldeten dem zuständigen Jäger ein totes Reh. Die Vermutung liege nahe, dass wieder ein Hund im Spiel war, sagt er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Aber auch ein natürlicher Tod lasse sich nicht mit Sicherheit ausschließen. Spätestens, als das Reh bereits verendet war, machten sich auch Füchse an ihm zu schaffen.

Kameras hielten zwei große Exemplare im Bild fest. „Ziemlich sicher haben diese beiden Füchse am Reh herumgefressen“, sagt der Jäger.

Einen mehr oder weniger stark ausgeprägten Jagdinstinkt tragen alle Hunde in sich. Zitat aus dem Amtsblatt der Gemeinde Neufra

Neufras Bürgermeister Reinhard Traub hat den Vorfall zum Anlass genommen, die Problematik erneut im Amtsblatt der Gemeinde aufzugreifen. „Auch wenn nicht jeder Hund ständig jagt: Einen mehr oder weniger stark ausgeprägten Jagdinstinkt tragen alle Hunde in sich – egal ob sie groß oder klein sind“, heißt es darin.

Auch wenn Hundebesitzer dazu nicht verpflichtet seien, sollten sie ihre Tiere anleinen. Die Hundehalter in konkreten Fällen zu ermitteln, gestaltet sich laut Bürgermeister als schwierig.

Halter werden explizit angesprochen

„Gewissheit gibt es erst, wenn jemand auf frischer Tat ertappt wird“, sagt Traub im Gespräch mit der SZ. Jäger hätten auch schon gezielt Hundebesitzer angesprochen – ohne Erfolg.

Und so bleibt nur die Hoffnung, über generelle Appelle etwas zu erreichen. Denn auch die jüngsten Fälle von Fuchsräude und Staupe in Neufra und den Nachbargemeinden sollten Hundehalter aufhorchen lassen.

Eine Infektion ist nicht ausgeschlossen

Die Räude wird zwar überwiegend von Fuchs zu Fuchs übertragen, möglich ist aber auch eine Übertragung auf den Haushund.

Für diesen ist die ansteckende Krankheit in der Regel nicht tödlich, erfordert aber eine sofortige Behandlung. Eine Übertragung von Staupe vom Fuchs auf den Hund ist ebenfalls unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen – ein weiteres Argument dafür, Hunde an die Leine zu nehmen.

Einen Grund zur Beunruhigung sieht Karl Götz, Leiter des Gammertinger Hegerings und stellvertretender Kreisjägermeister, trotzdem nicht.

Man kann die Räude nur bekämpfen, wenn man die Fuchspopulation flach hält. Karl Götz, stellvertretender Kreisjägermeister

Die Räude sei eine weit verbreitete Krankheit unter Füchsen, eine Ausrottung der verursachenden Milben kaum möglich. „Man kann die Räude nur bekämpfen, wenn man die Fuchspopulation flach hält“, sagt Götz. Ein Befall sei dem Fuchs von außen deutlich anzusehen: Der Körper ist übersät von kahlen Stellen, an denen das Fell ausgefallen ist.

Charakteristisch für die Fuchsräude ist der Fellverlust an der Lunte. (Foto: Rudolf Multer)

Wegen des starken Juckreizes kratzt sich der Fuchs die Haut auf. „Der Hund steckt sich mit Fuchsräude aber nur selten an, die Staupe ist da gefährlicher.“

Anstecken können sich Hunde beim direkten Kontakt mit einem erkrankten Tier. Um dieses Risiko auszuschließen, empfiehlt er Hundehaltern, ihren Vierbeiner beim Spaziergang im Wald anzuleinen. „Dann kann der Fuchs dem Hund nichts anhaben“, sagt Karl Götz.

Schutz vor Staupe bereits bei Welpen empfehlenswert

Die Ständige Impfkommission des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit rät außerdem dazu, Welpen ab der achten Lebenswoche gegen das Staupevirus impfen zu lassen. Nach einer Grundimmunisierung – drei Dosen in den ersten 16 Lebenswochen und danach eine weitere nach 15 Lebensmonaten – sollte die Impfung im Abstand von bis zu drei Jahren aufgefrischt werden.

Am Staupevirus erkranken aber nicht nur Hunde, sondern auch marderartige Tiere wie Füchse, Dachse, Marder, Wiesel und Waschbären.

Symptome zeigen sich im Verhalten des Tieres

Das Virus greift die Organe, bei einem schweren Verlauf auch das Gehirn und das zentrale Nervensystem an. Eine Erkrankung deutet sich laut Karl Götz insbesondere im Verhalten des Fuchses an. „Er wird ungewöhnlich zahm oder bewegt sich sehr langsam, manche lahmen auch“, sagt er.

In solchen Verdachtsfällen werde der Fuchs vom Jäger erlegt und in der Wildforschungsstelle in Aulendorf untersucht. Für Menschen sei das Virus aber ungefährlich.