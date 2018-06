Vor 150 Jahren entsteht die Pfarrkirche in Neufra

Für die Pfarrgemeinde Neufra steht das neue Jahr unter einem besonderen Vorzeichen: Die Gemeinde kann auf die Erbauung ihrer Pfarrkirche vor 150 Jahren zurückblicken. Um das Ereignis gebührend zu feiern, hat sich ein Jubiläumsausschuss gebildet, der eine ganze Reihe von Aktivitäten und Veranstaltungen vorbereitet hat. Am kommenden Sonntag, 8 Januar, findet um 10.15 Uhr in der Pfarrkirche der Eröffnungsgottesdienst und Einstieg in das Jubiläumsjahr statt. Musikalisch umrahmt wird dieser vom Kirchenchor.

Am 17. Oktober 1860 fand die Grundsteinlegung statt. Zwei Jahre später, am 19. Oktober, konnte die Kirche bezogen werden. Erst 11 Jahre später, am 22. September 1873, fand die feierliche Konsekration durch Bischof Lothar von Kübel, damals Erzbistumsverweser von Freiburg, statt. Die Neufraer Pfarrkirche wurde in den Jahren 1860 bis 1862 erbaut, nachdem die Vorgängerkirche aus dem Jahre 1605 zu klein geworden war.

Neufra zählte Mitte des 19. Jahrhunderts genau 1372 Einwohner. Die alte Kirche hatte im Kirchenschiff nur 240 Sitzplätze. Auf zwei Emporen gab es 200 weitere Plätze. In jenen Jahren gab es allein im Ort 200 Schulkinder. So war es naheliegend, eine größere Kirche zu bauen. Nach einer Weile entschied man sich für einen Neubau. Nach dem ersten Plan sollte die Kirche um einiges größer werden als sie heute ist. Dann wäre es aber notwendig gewesen, die Fehla zu überbauen. Schließlich wurde die Kirche so gebaut, dass sie gerade zwischen der Dorfstraße und der Fehla Platz fand. Dazu musste die Gemeinde aber noch einige nebenstehende Gebäude abreißen wie das alte Schulhaus, den Feuerwehrschuppen und das Pfarr-Waschhaus.

Im Jubiläumsjahr warten noch weitere Veranstaltungen auf die Gemeinde: Am Sonntag, 5. Februar, wird der Chor Cantus Iuvenis aus Winterlingen den Gottesdienst feierlich gestalten. „Die Pfarrkirche St. Mauritius in ihrer religiösen und kunstgeschichtlichen Bedeutung“, heißt ein Vortrag am 15. März im Pfarrheim. Des Weiteren wird in der Woche vom 26. bis 29. März täglich um 15.00 Uhr der Barmherzigkeits-Rosenkranz in der Pfarrkirche gebetet. Am 22. September findet der offizielle Festakt zum Jubiläumsjahr im Pfarrheim statt, dem sich einen Tag später der Festgottesdienst zum Patrozinium des heiligen Mauritius mit Dekan Neubrand anschließt.

Am 14. Oktober findet ein weiteres Konzert mit dem Chor Promised Land in der Pfarrkirche statt. Ein Bildvortrag am 18. Oktober im Pfarrheim gibt nochmals einen Einblick in 150 Jahre Gemeindeleben in und um die Pfarrkirche. Des Weiteren erscheint im Laufe des Jahres ein Kirchenführer. Der Chor imPuls schließt dann am 9. Dezember den Reigen kirchenmusikalischer Veranstaltungen mit einem Adventskonzert ab und mit einem Gottesdienst findet das Jubiläumsjahr am 16. Dezember seinen Abschluss.